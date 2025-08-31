urgente24
en vivo TORNEO CLAUSURA

River 0 - San Martín (SJ) 0: al Millonario se le presenta una oportunidad inmejorable

River vs. San Martín de San Juan

River vs. San Martín de San Juan

@RiverPlate
River vs. San Martín de San Juan

River vs. San Martín de San Juan

@RiverPlate

Desde las 19.15, un River con varios cambios recibe a San Martín de San Juan en el Monumental. Se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura.

31 de agosto de 2025 - 18:56

EN VIVO

River y San Martín de San Juan se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura. El Millonario y el Verdinegro se miden desde las 19.15 en el Monumental. Con panoramas muy diferentes, ambos equipos luchan con el foco puesto en prioridades distintas.

Embed

Marcelo Gallardo apuesta por un equipo alternativo para dar descanso a aquellos titulares que sumaron minutos en una semana intensa para River. Copa Libertadores en el medio, también Copa Argentina, ahora el DT les da descanso ya que se miden ante un rival más endeble.

Es una gran oportunidad para el Millonario de poder seguir afianzando el funcionamiento colectivo que no logra encontrar. A pesar de los triunfos frente a Libertad y Unión, también a pesar de su liderazgo en la Zona B del Clausura, lo cierto es que River no puede sostener su funcionamiento. Apenas destellos que aparecen en distintos tramos de los partidos (y que evidentemente le alcanzan para ganar), pero que no terminan de ofrecer una versión confiable del equipo.

Live Blog Post

Buen comienzo de San Martín, que en 5 minutos ya tuvo dos llegadas al arco de Armani

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

San Martín de San Juan juega mirando el milagro del descenso

El Verdinegro atraviesa un presente durísimo. Su primer año en la máxima categoría le ha costado horrores, y la posibilidad de bajar nuevamente a la Primera Nacional es muy concreta. Aunque logró sumar algunos puntos en el Torneo Clausura, la Tabla Anual lo encuentra último y, por ahora, es el equipo que desciende a fin de año.

Live Blog Post

La apuesta de Gallardo por dos jugadores que nunca habían jugado juntos

De arranque juegan Lencina y Quintero, dos volantes que, hasta ahora, no habían disputado minutos juntos desde el arranque. Con perfiles similares aunque con diferencias destacables, hasta ahora el entrenador siempre se había inclinado por el juvenil por la banda derecha, en una posición que también suele ocupar Juanfer. Hoy, los dos comparten 11 inicial.

Live Blog Post

Equipos confirmados en River y San Martín de San Juan

River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Casco; Portillo, Castaño, Lencina; Quintero, Subiabre, Salas

San Martín: Borgogno; Cáseres, Recalde, Portillo, Diarte; Watson, Jaurena, González, Salle; Tijanovich, Maestro Puch

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES