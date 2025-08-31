River y San Martín de San Juan se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura. El Millonario y el Verdinegro se miden desde las 19.15 en el Monumental. Con panoramas muy diferentes, ambos equipos luchan con el foco puesto en prioridades distintas.
River 0 - San Martín (SJ) 0: al Millonario se le presenta una oportunidad inmejorable
Desde las 19.15, un River con varios cambios recibe a San Martín de San Juan en el Monumental. Se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura.
EN VIVO
-
19:17
Buen comienzo de San Martín, que en 5 minutos ya tuvo dos llegadas al arco de Armani
-
19:15
Comienza el partido
-
17:18
San Martín de San Juan juega mirando el milagro del descenso
-
17:18
La apuesta de Gallardo por dos jugadores que nunca habían jugado juntos
-
17:18
Equipos confirmados en River y San Martín de San Juan
Marcelo Gallardo apuesta por un equipo alternativo para dar descanso a aquellos titulares que sumaron minutos en una semana intensa para River. Copa Libertadores en el medio, también Copa Argentina, ahora el DT les da descanso ya que se miden ante un rival más endeble.
Es una gran oportunidad para el Millonario de poder seguir afianzando el funcionamiento colectivo que no logra encontrar. A pesar de los triunfos frente a Libertad y Unión, también a pesar de su liderazgo en la Zona B del Clausura, lo cierto es que River no puede sostener su funcionamiento. Apenas destellos que aparecen en distintos tramos de los partidos (y que evidentemente le alcanzan para ganar), pero que no terminan de ofrecer una versión confiable del equipo.
Deja tu comentario