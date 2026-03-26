Bolivia y Surinam se enfrentan por una de las semifinales del repechaje FIFA al Mundial 2026. El partido será hoy a las 19hs de Argentina en el Estadio BBVA de Guadalupe, México, y se podrá ver por Directv Sports. El ganador jugará la final con Irak el 31/3 por uno de los pasajes a la Copa del Mundo.
Repechaje Mundial 2026: Bolivia 0-0 Surinam, la "verde" busca su 4º Copa del Mundo
Bolivia, único representante Conmebol en el repechaje, se juega todas las chances de llegar al Mundial 2026 ante Surinam.
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Comenzó el segundo tiempo
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Final del primer tiempo Bolivia y Surinam empatan sin goles
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Los dos atacan y están cerca del gol
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Increíble lo que erró Surinam
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Bolivia y Surinam no se sacan ventajas
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Comenzó el partido, Bolivia y el sueño del Mundial
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Si clasifica va al grupo "I"
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15:29
Los clasificados por Sudamérica
Mundial 2026: Bolivia quiere volver 32 años después a una Copa del Mundo
Casualmente Bolivia y Surinam se ubican geográficamente en el mismo continente, Sudamérica, pero el país que se ubica al norte de Brasil es parte de Centroamérica futbolísticamente hablando, por eso ambos llegaron a esta instancia siendo parte del mismo continente.
Bolivia jugó 3 mundiales, 1930, 1950 y 1994, y quiere volver a una Copa del Mundo 32 años después. Nunca en sus 3 participaciones pasó la primera fase, y su partido más importante fue en 1994, donde enfrentaron a la Alemania campeona del mundo en el partido inaugural, fue una caída ajustada por 1-0.
Surinam ni siquiera ha llegado a jugar un repechaje, lo que sucede actualmente es todo un milagro, y además se debe a la ampliación de cupos y a que los organizadores son de su continente. Quiere ganar para estar más cerca del milagro.
Bolivia formaría con: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Oscar Villegas.
Surinam iría con: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.
Mundial 2026: Todos los partidos del repechaje FIFA
Seis son los equipos que se enfrentarán por 2 cupos al Mundial 2026, divididos en dos grupos de 3 donde cada uno se disputará un cupo. El formato es a eliminación directa a partido único en cancha neutral (todos los partidos serán en México) y los dos de mejor ranking esperan en las finales. Dicho esto, así son las llaves.
Llave 1
- 26/3 - 19hs – Bolivia-Surinam (semifinal)
- 31/3 – 18hs – Irak vs Ganador Bolivia-Surinam (final por el pasaje al Mundial 2026)
Llave 2
- 27/3 – 00:00hs – Nueva Caledonia-Jamaica (semifinal)
- 31/3 – 20hs – Congo vs Ganador N. Caledonia-Jamaica (final por el pasaje al Mundial 2026)
Todos los horarios de los partidos corresponden a la hora actual Argentina y están sujetos a cambios según lo disponga FIFA.
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