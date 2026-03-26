Repechaje Mundial 2026: Bolivia 0-0 Surinam, la "verde" busca su 4º Copa del Mundo

Bolivia y Surinam se enfrentan por una de las semifinales del repechaje FIFA al Mundial 2026. El partido será hoy a las 19hs de Argentina en el Estadio BBVA de Guadalupe, México, y se podrá ver por Directv Sports. El ganador jugará la final con Irak el 31/3 por uno de los pasajes a la Copa del Mundo.

La Selección de Bolivia quedó golpeada por los casos de coronavirus y “complicada” para la Copa América. La Selección de Bolivia quiere clasificarse para su 4º Copa del Mundo. Mundial 2026: Bolivia quiere volver 32 años después a una Copa del Mundo Casualmente Bolivia y Surinam se ubican geográficamente en el mismo continente, Sudamérica, pero el país que se ubica al norte de Brasil es parte de Centroamérica futbolísticamente hablando, por eso ambos llegaron a esta instancia siendo parte del mismo continente.

Bolivia jugó 3 mundiales, 1930, 1950 y 1994, y quiere volver a una Copa del Mundo 32 años después. Nunca en sus 3 participaciones pasó la primera fase, y su partido más importante fue en 1994, donde enfrentaron a la Alemania campeona del mundo en el partido inaugural, fue una caída ajustada por 1-0.

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Surinam ni siquiera ha llegado a jugar un repechaje, lo que sucede actualmente es todo un milagro, y además se debe a la ampliación de cupos y a que los organizadores son de su continente. Quiere ganar para estar más cerca del milagro.

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Bolivia formaría con: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Oscar Villegas. Surinam iría con: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. DT: Henk ten Cate. repechaje fifa Mundial 2026: Todos los partidos del repechaje FIFA Seis son los equipos que se enfrentarán por 2 cupos al Mundial 2026, divididos en dos grupos de 3 donde cada uno se disputará un cupo. El formato es a eliminación directa a partido único en cancha neutral (todos los partidos serán en México) y los dos de mejor ranking esperan en las finales. Dicho esto, así son las llaves. Llave 1 26/3 - 19hs – Bolivia-Surinam (semifinal)

31/3 – 18hs – Irak vs Ganador Bolivia-Surinam (final por el pasaje al Mundial 2026) Llave 2 27/3 – 00:00hs – Nueva Caledonia-Jamaica (semifinal)

31/3 – 20hs – Congo vs Ganador N. Caledonia-Jamaica (final por el pasaje al Mundial 2026) Todos los horarios de los partidos corresponden a la hora actual Argentina y están sujetos a cambios según lo disponga FIFA. Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo Live Blog Post Final del primer tiempo Bolivia y Surinam empatan sin goles Live Blog Post Los dos atacan y están cerca del gol Dejaron la modestia de lado y aohra salen con todo a buscar el gol. Se dieron cuenta que el partido es ganable para ambos y salieron a buscar la victoria. Live Blog Post Increíble lo que erró Surinam Lo tuvo el equipo de Concacaf y el delantero lo erró solo abajo del arco, lo tiró increiblemente por arriba del travesaño. Se salva Bolivia en la más clara del partido hasta ahora. Live Blog Post Bolivia y Surinam no se sacan ventajas Partido parejo, ambos se estudian mucho y miden sus movimientos, saben que un error les puede costar el Mundial 2026. Live Blog Post Comenzó el partido, Bolivia y el sueño del Mundial Live Blog Post Si clasifica va al grupo "I" En caso que Bolivia derrote en primera instancia a Surinam y en la final a Irak, irá a parar al grupo "I" de la Copa del Mundo, junto al subcampeon del mundo actual, Francia, Noruega y Senegal, un grupo más que complicado. Live Blog Post Los clasificados por Sudamérica Bolivia buscará ser el 7º seleccionado clasificado de Sudamérica para la Copa del Mundo. Ya lo consiguieron Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador.