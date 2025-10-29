en vivo COPA LIBERTADORES Racing prepara un recibimiento sensacional vs. Flamengo para su cita con la historia

Gustavo Costas, entrenador de Racing FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA. Gustavo Costas, entrenador de Racing FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

Desde las 21.30, Racing recibe a Flamengo en busca de la final de la Copa Libertadores. Debe revertir el 0-1 que se trajo del Maracaná.