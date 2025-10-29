Racing prepara un recibimiento sensacional vs. Flamengo para su cita con la historia

Racing y Flamengo definen al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia recibe al Fla en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje del chileno Piero Maza. El partido de ida fue 1-0 en favor del conjunto carioca.
58 años después: así fue la única vez que la Academia llegó a la final de la Libertadores (y la ganó)
Para algunos, el partido de la Academia de este miércoles es el más importante del Siglo XXI. Es que la última y única vez que el club de Avellaneda jugó una final de Copa Libertadores fue en 1967, vez en que además salió campeón.
Venía de vencer en semifinales a Bolívar, de Bolivia, y en la final venció a Nacional, de Uruguay. Era el recordado equipo de Juan José Pizzuti.
