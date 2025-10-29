urgente24
Racing prepara un recibimiento sensacional vs. Flamengo para su cita con la historia

FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.
FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

Desde las 21.30, Racing recibe a Flamengo en busca de la final de la Copa Libertadores. Debe revertir el 0-1 que se trajo del Maracaná.

29 de octubre de 2025 - 19:18

EN VIVO

Racing y Flamengo definen al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia recibe al Fla en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje del chileno Piero Maza. El partido de ida fue 1-0 en favor del conjunto carioca.

El equipo de Gustavo Costas estuvo a punto de traerse un empate ideal del Estadio Maracaná. En el duelo de ida, Racing no jugó bien pero tuvo a un brillante arquero Facundo Cambeses que fue una muralla bajo los tres palos.

Parecía que el conjunto argentino cerraba el 0-0, pero al minuto 88´Jorge Carrascal ligó de carambola y marcó el 1-0. En realidad, fue un gol en contra de Marcos Rojo, porque el disparo del futbolista del Flamengo encontró a Rojo en su trayectoria y se desvió claramente.

Aun así, el marcador quedó justo. Es un resultado corto, que dejó a la Academia a tiro. A tiro con la historia, para quebrar una barrera que no rompe desde 1967: en aquella oportunidad, en semifinales de esa Copa Libertadores, Racing venció a Bolívar y, luego, venció a Nacional en la final.

58 años después: así fue la única vez que la Academia llegó a la final de la Libertadores (y la ganó)

Para algunos, el partido de la Academia de este miércoles es el más importante del Siglo XXI. Es que la última y única vez que el club de Avellaneda jugó una final de Copa Libertadores fue en 1967, vez en que además salió campeón.

Venía de vencer en semifinales a Bolívar, de Bolivia, y en la final venció a Nacional, de Uruguay. Era el recordado equipo de Juan José Pizzuti.

Flamengo y una década en lo más alto de Sudamérica: quiere llegar a su 4ta final en menos de 7 años

El Flamengo buscará jugar la quinta final de Copa Libertadores de su historia, y la cuarta en los últimos siete años, una marca que lo ubica como uno de los clubes más influyentes de Sudamérica en la última década. Tras la final de 1981, cuando salió campeón, también jugó la de 2019 (campeonó), la de 2022 (campeonó) y la de 2021 (la perdió).

TV para elegir: los tres canales donde ver Racing vs. Flamengo

El partido se transmitirá por un canal de aire, otro de cable y otro de streaming: Telefe, Fox Sports y Disney+.

Posibles formaciones en Racing y Flamengo

Racing: Cambeses; Martirena; Colombo, Rojo, Rojas; Nardoni, Zuculini; Conechny, Solari, Martínez

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Sandro; Jorginho, Pulgar; Araujo, De Arrascaeta, Carrascal; Pedro

