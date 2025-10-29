urgente24
Racing 0 - Flamengo 0: el Fla está con 10 y la Academia va con alma y vida por el empate

Desde las 21.50, Racing recibe a Flamengo en busca de la final de la Copa Libertadores. Debe revertir el 0-1 que se trajo del Maracaná.

29 de octubre de 2025 - 19:18

EN VIVO

Racing y Flamengo definen al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia recibe al Fla en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje del chileno Piero Maza. El partido de ida fue 1-0 en favor del conjunto carioca.

El equipo de Gustavo Costas estuvo a punto de traerse un empate ideal del Estadio Maracaná. En el duelo de ida, Racing no jugó bien pero tuvo a un brillante arquero Facundo Cambeses que fue una muralla bajo los tres palos.

Parecía que el conjunto argentino cerraba el 0-0, pero al minuto 88´Jorge Carrascal ligó de carambola y marcó el 1-0. En realidad, fue un gol en contra de Marcos Rojo, porque el disparo del futbolista del Flamengo encontró a Rojo en su trayectoria y se desvió claramente.

Aun así, el marcador quedó justo. Es un resultado corto, que dejó a la Academia a tiro. A tiro con la historia, para quebrar una barrera que no rompe desde 1967: en aquella oportunidad, en semifinales de esa Copa Libertadores, Racing venció a Bolívar y, luego, venció a Nacional en la final.

Centro, centro y más centro: la receta de Racing va corroyendo al Flamengo y, si lo consigue, será por obstinado

TARJETA ROJA EN FLAMENGO: Gonzalo Plata se va expulsado por una agresión a Marcos Rojo

La Academia está más intensa que el Fla: presiona, asfixia y arrincona a su rival

Comienza el 2T

Final del 1T

Maravilla, desconectado e impreciso: el equipo necesita más de él

¿Fue penal para Racing? VIDEO: Solari pidió mano en el área con mucha seguridad, pero el VAR siquiera llamó al árbitro

Cuando De Arrascaeta y Carrascal se juntan y tienen tiempo para pensar, su creatividad son estocadas filosas para Racing

La jerarquía de ambos futbolistas del Fla se desenvuelven en todo su esplendor cuando reciben con tiempo. A la Academia les cuesta seguirlos.

Conechny y Solari se ubican cerca de Maravilla para evitar dejarlo en soledad

El juego en largo, la herramienta principal de la Academia, tiene a Martínez como el destinatario por excelencia. Pero muchas veces suele quedar demasiado aislado. Por eso, en este partido el DT procuró acercarle a Solari y Conechny para que colaboren en las segundas pelotas y que lo de Maravilla no sea una patriada quijotesca.

¡Rapidísimo Cambeses, que salva un gol cantado! VIDEO: Plata apreció solo por el segundo palo y estuvo a punto de marcar

¡Fenomenal atajada de Rossi contra el palo! VIDEO: El cabezazo de Conechny se metía en la ratonera, pero el ex Boca lo evitó

Flamengo se defiende con la pelota, mientras Racing presiona con intensidad

Comienza el partido

VIDEO: ¡Espectacular recibimiento en el Cilindro de Avellaneda! Los hinchas dieron una bienvenida de película para el equipo de Gustavo Costas

Elite: el campeón de Champions League que lidera el mediocampo de Flamengo

El mediocampo del Fla está dominado por un hombre: Jorginho. El volante brasileño nacionalizado italiano llegó al club de Río de Janeiro hace unos meses, proveniente del Arsenal de Mikel Arteta. Sin lugar en los Gunners, decidió cambiar de aires y dejó la Premier League para recalar en Flamengo.

Sin embargo, antes del Arsenal tuvo un pasado glorioso en el Chelsea, donde fue campeón de Champions League, y en la selección de Italia, donde consiguió la Eurocopa 2020.

Fuerte advertencia de APreViDe a Racing por los posibles fuegos artificiales y bengalas en el recibimiento del equipo

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, organismo dependiente de PBA, volvió a advertir al club de Avellaneda sobre las posibles represalias en caso de no cumplir con las normativas de Conmebol.

Esto es en el marco de un inminente recibimiento de las tribunas al equipo, que se espera sea con bengalas y fuegos artificiales, algo que está terminantemente prohibido.

Tal es la prevención que maneja APreViDe, que la fiscalía Nro 4 de Avellaneda abrió una investigación penal preparatoria.

Marcos Rojo, el héroe inesperado que suma votos de confianza por parte de los hinchas

Con la fe intacta, los hinchas de la Academia proyectan una hazaña en el Cilindro. En las inmediaciones del estadio, mientras ingresan a la cancha y dialogan con la prensa, un nombre se repite en sus declaraciones: Marcos Rojo. Una especie de anti héroe que hoy, en el termómetro de noche de Copa Libertadores, está en la baraja de posibles figuras.

"Marcos R. lo amo", dijo uno, evitando mencionar el apellido por su conexión con el eterno rival. "¡Marcos R., Marcos R!", gritó otro. "Lo banco a morir", se animó a decir otro sin dudar. "A Marcos le sumo un voto", afirmó otro más.

El ex Boca va de titular en la zaga de la Academia.

Último momento: el partido empezará 21.50 por la demora de Flamengo en llegar al estadio

El cotejo postergará su inicio unos 20 minutos. Esto se debe a que el intenso tráfico demoró la llegada del micro de Flamengo al Cilindro de Avellaneda.

La picante declaración de Ricardo Bochini sobre Racing ante Flamengo: una frase que los hinchas quieren pegar en las paredes del vestuario

En la previa del encuentro entre la Academia y el Fla, la leyenda de Independiente no vio con buenos ojos la performance de su eterno rival. "A Racing lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho", dijo Bochini.

Formaciones confirmadas en Racing y Flamengo

Racing: Cambeses; Mura, Colombo, Rojo, Rojas; Zuculini, Almendra, Nardoni; Conechny, Solari, Martínez

Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Pulgar; De Arrascaeta, Araujo, Carrascal, Plata

Flamengo llega al estadio, por fin: ¿muy sobre la hora?

Tras el intenso tráfico, el conjunto brasileño arribó en su micro al Cilindro, a falta de 1 hora 10 minutos para que empiece el cotejo. Tendrá que hacer las cosas rápido: llegar al vestuario, cambiarse y hacer la entrada en calor.

¿Y el micro de Flamengo dónde está?

Mientras el colectivo del equipo local ya llegó al estadio hace un rato, el conjunto carioca todavía sigue en la autopista. No está lejos del Cilindro, pero avanza muy lentamente debido al intenso tránsito.

VIDEO: Con fuegos artificiales y bengalas, así fue el impresionante recibimiento del micro de Racing en las afueras del Cilindro de Avellaneda

Marea de hinchas de Racing rodean al micro del plantel que no puede avanzar y... ¡está parado!

Entre bengalas, fuegos artificiales, micros de filiales y simpatizantes de la Academia, el micro que traslada al equipo de Gustavo Costas está detenido en la calle cuando va hacia el Cilindro de Avellaneda.

Un historial ¿favorable? a Racing: así le fue al Flamengo cada vez que jugó en el Cilindro de Avellaneda

Dos empates y una derrota. Ese es el historial que acumula el elenco carioca en sus visitas al Cilindro de Avellaneda. Es apenas anecdótico, pero así le fue al Fla en cancha de Racing:

Semifinal de Supercopa Sudamericana 1992: Racing venció 1 a 0

Octavos de final de Copa Libertadores 2020: Empate 1-1

Fase de grupos de Copa Libertadores 2023: Empate 1-1

58 años después: así fue la única vez que la Academia llegó a la final de la Libertadores (y la ganó)

Para algunos, el partido de la Academia de este miércoles es el más importante del Siglo XXI. Es que la última y única vez que el club de Avellaneda jugó una final de Copa Libertadores fue en 1967, vez en que además salió campeón.

Venía de vencer en semifinales a Bolívar, de Bolivia, y en la final venció a Nacional, de Uruguay. Era el recordado equipo de Juan José Pizzuti.

Flamengo y una década en lo más alto de Sudamérica: quiere llegar a su 4ta final en menos de 7 años

El Flamengo buscará jugar la quinta final de Copa Libertadores de su historia, y la cuarta en los últimos siete años, una marca que lo ubica como uno de los clubes más influyentes de Sudamérica en la última década. Tras la final de 1981, cuando salió campeón, también jugó la de 2019 (campeonó), la de 2022 (campeonó) y la de 2021 (la perdió).

TV para elegir: los tres canales donde ver Racing vs. Flamengo

El partido se transmitirá por un canal de aire, otro de cable y otro de streaming: Telefe, Fox Sports y Disney+.

Posibles formaciones en Racing y Flamengo

Racing: Cambeses; Martirena; Colombo, Rojo, Rojas; Nardoni, Zuculini; Conechny, Solari, Martínez

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Sandro; Jorginho, Pulgar; Araujo, De Arrascaeta, Carrascal; Pedro

CONSPIRACIONES