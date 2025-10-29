Racing y Flamengo definen al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia recibe al Fla en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje del chileno Piero Maza. El partido de ida fue 1-0 en favor del conjunto carioca.
Racing 0 - Flamengo 0: el Fla está con 10 y la Academia va con alma y vida por el empate
Desde las 21.50, Racing recibe a Flamengo en busca de la final de la Copa Libertadores. Debe revertir el 0-1 que se trajo del Maracaná.
-
23:25
Centro, centro y más centro: la receta de Racing va corroyendo al Flamengo y, si lo consigue, será por obstinado
-
23:14
TARJETA ROJA EN FLAMENGO: Gonzalo Plata se va expulsado por una agresión a Marcos Rojo
-
23:12
La Academia está más intensa que el Fla: presiona, asfixia y arrincona a su rival
-
23:04
Comienza el 2T
-
22:44
Final del 1T
-
22:43
Maravilla, desconectado e impreciso: el equipo necesita más de él
-
22:38
¿Fue penal para Racing? VIDEO: Solari pidió mano en el área con mucha seguridad, pero el VAR siquiera llamó al árbitro
-
22:33
Cuando De Arrascaeta y Carrascal se juntan y tienen tiempo para pensar, su creatividad son estocadas filosas para Racing
-
22:24
Conechny y Solari se ubican cerca de Maravilla para evitar dejarlo en soledad
-
22:13
¡Rapidísimo Cambeses, que salva un gol cantado! VIDEO: Plata apreció solo por el segundo palo y estuvo a punto de marcar
-
22:11
¡Fenomenal atajada de Rossi contra el palo! VIDEO: El cabezazo de Conechny se metía en la ratonera, pero el ex Boca lo evitó
-
22:08
Flamengo se defiende con la pelota, mientras Racing presiona con intensidad
-
21:56
Comienza el partido
-
21:47
VIDEO: ¡Espectacular recibimiento en el Cilindro de Avellaneda! Los hinchas dieron una bienvenida de película para el equipo de Gustavo Costas
-
21:32
Elite: el campeón de Champions League que lidera el mediocampo de Flamengo
-
21:13
Fuerte advertencia de APreViDe a Racing por los posibles fuegos artificiales y bengalas en el recibimiento del equipo
-
21:02
Marcos Rojo, el héroe inesperado que suma votos de confianza por parte de los hinchas
-
20:40
Último momento: el partido empezará 21.50 por la demora de Flamengo en llegar al estadio
-
20:35
La picante declaración de Ricardo Bochini sobre Racing ante Flamengo: una frase que los hinchas quieren pegar en las paredes del vestuario
-
20:21
Formaciones confirmadas en Racing y Flamengo
-
20:20
Flamengo llega al estadio, por fin: ¿muy sobre la hora?
-
20:12
¿Y el micro de Flamengo dónde está?
-
19:52
VIDEO: Con fuegos artificiales y bengalas, así fue el impresionante recibimiento del micro de Racing en las afueras del Cilindro de Avellaneda
-
19:40
Marea de hinchas de Racing rodean al micro del plantel que no puede avanzar y... ¡está parado!
-
19:35
Un historial ¿favorable? a Racing: así le fue al Flamengo cada vez que jugó en el Cilindro de Avellaneda
-
18:29
58 años después: así fue la única vez que la Academia llegó a la final de la Libertadores (y la ganó)
-
18:17
Flamengo y una década en lo más alto de Sudamérica: quiere llegar a su 4ta final en menos de 7 años
-
18:17
TV para elegir: los tres canales donde ver Racing vs. Flamengo
-
18:17
Posibles formaciones en Racing y Flamengo
El equipo de Gustavo Costas estuvo a punto de traerse un empate ideal del Estadio Maracaná. En el duelo de ida, Racing no jugó bien pero tuvo a un brillante arquero Facundo Cambeses que fue una muralla bajo los tres palos.
Parecía que el conjunto argentino cerraba el 0-0, pero al minuto 88´Jorge Carrascal ligó de carambola y marcó el 1-0. En realidad, fue un gol en contra de Marcos Rojo, porque el disparo del futbolista del Flamengo encontró a Rojo en su trayectoria y se desvió claramente.
Aun así, el marcador quedó justo. Es un resultado corto, que dejó a la Academia a tiro. A tiro con la historia, para quebrar una barrera que no rompe desde 1967: en aquella oportunidad, en semifinales de esa Copa Libertadores, Racing venció a Bolívar y, luego, venció a Nacional en la final.
