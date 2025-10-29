Racing 0 - Flamengo 0: el Fla está con 10 y la Academia va con alma y vida por el empate

Live Blog Post

Marcos Rojo, el héroe inesperado que suma votos de confianza por parte de los hinchas

Con la fe intacta, los hinchas de la Academia proyectan una hazaña en el Cilindro. En las inmediaciones del estadio, mientras ingresan a la cancha y dialogan con la prensa, un nombre se repite en sus declaraciones: Marcos Rojo. Una especie de anti héroe que hoy, en el termómetro de noche de Copa Libertadores, está en la baraja de posibles figuras.

"Marcos R. lo amo", dijo uno, evitando mencionar el apellido por su conexión con el eterno rival. "¡Marcos R., Marcos R!", gritó otro. "Lo banco a morir", se animó a decir otro sin dudar. "A Marcos le sumo un voto", afirmó otro más.

El ex Boca va de titular en la zaga de la Academia.