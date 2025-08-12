urgente24
Peñarol 1 - Racing 0: en un duelo de alto voltaje, el Manya encontró un cabezazo

Peñarol y Racing se sacan chispas. Con dos estilos muy similares, proponen un partido de ida y vuelta extenuante.

12 de agosto de 2025 - 21:16

EN VIVO

Desde las 21.30, Peñarol y Racing inauguran su llave de los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Campeón del Siglo, los charrúas reciben a quien es uno de los equipos candidatos a llegar lejos en el certamen. ¿Podrá el conjunto de Gustavo Costas relucir esa chapa?

Racing va con una novedad de último momento: Gastón Martirena, que no se había recuperado completamente de su lesión, está de titular. El propio futbolista, uruguayo, le hizo un pedido expreso al entrenador para jugar en sus tierras. Costas accedió.

Racing no tendrá una tarea sencilla en Uruguay. La última vez que un equipo le ganó a Peñarol por Copa Libertadores fue en 2017.

La Academia busca desesperadamente el empate en los minutos finales

¡Gol de Peñarol! VIDEO: Por vía aérea, el Manya se pone arriba a diez minutos del final

Racing necesita menos frenesí y más ideas, aunque impliquen pausa y horizontalidad

En 55 minutos, se juega poco y se mete mucho

Comienzo del 2T

Final del 1T

VIDEO: ¡Reventó el travesaño! Silvera recibió dentro del área y estrelló el remate en el caño, se salva Racing

VIDEO: [VAR] Maravilla Martínez se salva de una tarjeta roja injusta

El árbitro Raphael Claus le mostró una roja directa al delantero argentino por una jugada temeraria. Sin embargo, tras chequear en el VAR, comprobó que la amarilla calzaba mejor.

Era un golazo de Martirena, pero el línea cobró un offside previo de Solari y todo sigue igualado

El partido es intensamente vertical y no da tregua

A Peñarol se le queman los papeles: se lesionó su jugador estrella a los 20´

Malas noticias para el Manya. Leo Fernández, el número 10 y cerebro del equipo, tuvo que ser reemplazado por un dolor en su rodilla.

VIDEO: ¡Qué vuelta! Espectacular y providencial cierre de Martirena para evitar el primer gol de Peñarol

Los primeros 5 minutos marcan la tónica de lo que será el encuentro: Racing y Peñarol se sacan chispazos

Comienza el partido

Imparable: la larga y positiva racha que lleva Peñarol y que preocupa a Racing

El equipo de Diego Aguirre llega sólido al cotejo vs. la Academia. Acumula 21 partidos invictos; la última vez que perdió fue en junio, ante Liverpool por el torneo local.

El terreno de juego está en muy malas condiciones

Malas noticias para el espectáculo deportivo. El pasto del Campeón del Siglo

Cómo terminaron Racing y Peñarol en la fase de grupos

La Academia finalizó primera del Grupo E con 13 puntos. Sumó tres partidos ganados, uno perdido y otro empatado.

Por su parte, el Carbonero terminó segundo en el Grupo H con 11 puntos. Sumó tres ganados y dos empatados.

El ingreso de último momento en Racing que sorprendió a los hinchas

Gastón Martirena, futbolista uruguayo, le pidió a Gustavo Costas que lo considere para la titularidad ante Peñarol, a pesar de no estar recuperado 100% de su lesión ya que hace apenas dos semanas sufrió un desgarro. El entrenador accedió, y Martirena sale en el 11 inicial.

Equipo confirmado en Racing

Arias; Di Césare, Sosa, Colombo, Martirena; Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Martínez, Vergara

