Desde las 21.30, Peñarol y Racing inauguran su llave de los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Campeón del Siglo, los charrúas reciben a quien es uno de los equipos candidatos a llegar lejos en el certamen. ¿Podrá el conjunto de Gustavo Costas relucir esa chapa?
Peñarol 1 - Racing 0: en un duelo de alto voltaje, el Manya encontró un cabezazo
Peñarol y Racing se sacan chispas. Con dos estilos muy similares, proponen un partido de ida y vuelta extenuante.
23:24
La Academia busca desesperadamente el empate en los minutos finales
22:59
¡Gol de Peñarol! VIDEO: Por vía aérea, el Manya se pone arriba a diez minutos del final
22:53
Racing necesita menos frenesí y más ideas, aunque impliquen pausa y horizontalidad
22:47
En 55 minutos, se juega poco y se mete mucho
22:36
Comienzo del 2T
22:23
Final del 1T
22:16
VIDEO: ¡Reventó el travesaño! Silvera recibió dentro del área y estrelló el remate en el caño, se salva Racing
21:58
VIDEO: [VAR] Maravilla Martínez se salva de una tarjeta roja injusta
22:13
Era un golazo de Martirena, pero el línea cobró un offside previo de Solari y todo sigue igualado
21:57
El partido es intensamente vertical y no da tregua
21:47
A Peñarol se le queman los papeles: se lesionó su jugador estrella a los 20´
21:42
VIDEO: ¡Qué vuelta! Espectacular y providencial cierre de Martirena para evitar el primer gol de Peñarol
21:35
Los primeros 5 minutos marcan la tónica de lo que será el encuentro: Racing y Peñarol se sacan chispazos
21:31
Comienza el partido
21:10
Imparable: la larga y positiva racha que lleva Peñarol y que preocupa a Racing
21:09
El terreno de juego está en muy malas condiciones
20:56
Cómo terminaron Racing y Peñarol en la fase de grupos
20:54
El ingreso de último momento en Racing que sorprendió a los hinchas
20:45
Equipo confirmado en Racing
Racing va con una novedad de último momento: Gastón Martirena, que no se había recuperado completamente de su lesión, está de titular. El propio futbolista, uruguayo, le hizo un pedido expreso al entrenador para jugar en sus tierras. Costas accedió.
Racing no tendrá una tarea sencilla en Uruguay. La última vez que un equipo le ganó a Peñarol por Copa Libertadores fue en 2017.
