Navarro o Terzano: Quién reemplazaría a Marcelo Moretti en San Lorenzo

En aquel entonces, Hugo Balassone informaba: "En la cúpula de decisiones estarán Alejandro Tamer, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Pablo Levalle y por supuesto, Néstor Navarro." Según afirmó Hugo Balassone, si Moretti no pasaba por ellos "no podrá ni ir a tomar café" en el club. Es decir, no tomaba las decisiones.