urgente24
en vivo TORNEO APERTURA

Independiente 0-0 Central Córdoba: Rey, Aguerre y los palos evitaron los goles en Avellaneda

Independiente recibe a Central Córdoba por la octava fecha del Torneo Apertura.

Independiente recibe a Central Córdoba por la octava fecha del Torneo Apertura.

Independiente recibe a Central Córdoba por la octava fecha del Torneo Apertura.

Independiente recibe a Central Córdoba por la octava fecha del Torneo Apertura.

Independiente recibe a Central Córdoba en el Libertadores de América por la octava fecha del Torneo Apertura.

28 de febrero de 2026 - 18:55

EN VIVO

A partir de las 20hs Independiente recibe a Central Córdoba en el Libertadores de América por la octava fecha del Torneo Apertura, una cita donde los dos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres para ubicarse mejor en la tabla de posiciones. El choque será arbitrado por Darío Herrera y se verá por ESPN Premium.

Embed

Cómo llegan Independiente y Central Córdoba

Independiente viene de dos jornadas bastante complicadas ya que perdió contra Independiente Rivadavia y posteriormente empató contra Gimnasia de Mendoza, uno de los equipos más débiles del torneo. Ahora mismo el equipo de Gustavo Quinteros se encuentra en la séptima posición y quiere sumar de a tres para poder acercarse a los líderes del Grupo A.

Por su parte Central Córdoba viene de vencer a Talleres de Córdoba por 2-0, lo que fue un bálsamo en medio de una campaña irregular. Está lejos de ser aquel equipo que dio pelea durante el 2025 y ahora mismo se encuentra 12°, solo ganó dos encuentros en lo que va del Apertura y además marcó tan solo tres goles en siete encuentros, por lo que el equipo de Lucas Pusineri buscará dar un batacazo en la casa del Rojo.

Minuto a Minuto

Live Blog Post

Resúmen del Primer Tiempo

Sin dudas fue un primer tiempo más que entretenido en Avellaneda con un Independiente que de entrada buscó adueñarse de la pelota, mientras que Central Córdoba apostó todo a refugiarse para salir de contra. Los dos equipos tuvieron situaciones de anotar pero en cuanto a postura el que se mostró mejor fue el local.

Central Córdoba tuvo jugadas claras pero aisladas, mientras que Independiente se hizo cargo de la localía y demostró su superioridad. Sin terminar de ser del todo claro y siendo poco efectivo de cara al arco rival, el equipo de Gustavo Quinteros tuvo chances enormemente claras, sobre todo con un disparo de Matías Abaldo que dio en el palo y uno de Ignacio Malcorra que dio en el travesaño.

Por Rodrigo Rey que apareció cada vez que lo llamaron a intervenir, por el buen nivel que mostró Alan Aguerre en el arco de Central Córdoba y la buena fortuna que tuvo el Ferroviario con los palos ayudándolo es que el primer tiempo terminó sin goles en Avellaneda.

Live Blog Post

Fin del primer tiempo

Live Blog Post

¡Tapó Aguerre!

Central Córdoba volvió a salvarse

Live Blog Post

Estuvo cerca Central Córdoba

Santos soltó un disparo que pasó al lado del palo

Live Blog Post

¡Malcorra reventó el travesaño!

Independiente casi anota el primero

Live Blog Post

¡Un milagro salvó a Central Córdoba!

El disparo de Abaldo pegó en el palo y luego quedó en manos de Aguerre

Live Blog Post

¡Se salvó Independiente!

Tijanovic de cabeza casi anota para la visita. Salvó Rey

Live Blog Post

¡Rey salvó a Independiente!

Mayano tuvo un disparo claro y el arquero del Rojo respondió

Live Blog Post

¡Lo tuvo Independiente!

El Rojo es más y ya tiene chances claras para anotar

Live Blog Post

Independiente tuvo la primera clara apenas iniciado el partido

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Independiente y Central Córdoba con formaciones confirmadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027870666062479842&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Probable formación de Central Córdoba

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Live Blog Post

Probable formación de Independiente

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Independiente vs Central Córdoba

El partido será televisado por ESPN Premium

Más en GOLAZO24

De Real Madrid a River: la bomba que deja helado a Coudet y Gallardo

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES