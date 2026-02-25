Argentinos Juniors 0 vs Barcelona SC 0: Final del primer tiempo, bien el Bicho

Argentinos Juniors busca ratificar lo realizado en Ecuador ante Barcelona SC, en la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se juega en la Paternal y el Bicho corre con ventaja por el gol de Diego Porcel sobre la hora.
Final del primer tiempo: mejor Argentinos Juniors
Buen primer tiempo de Argentinos. Barcelona SC insinuó protagonismo en los primeros 10 minutos pero desde ese momento, el equipo de Diez se impuso ante los ecuatorianos.
Hubo un gol anulado a Lescano y varias situaciones de gol desperdiciadas. Claramente mejor el equipo argentino en los primeros 45 minutos.
