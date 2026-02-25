urgente24
en vivo LOS DE DIEZ MERECEN MÁS

Argentinos Juniors 0 vs Barcelona SC 0: Final del primer tiempo, bien el Bicho

Argentinos Juniors vs Barcelona SC por fase 2 de Copa Libertadores

Argentinos Juniors vs Barcelona SC por fase 2 de Copa Libertadores

Argentinos Juniors vs Barcelona SC por fase 2 de Copa Libertadores

Argentinos Juniors vs Barcelona SC por fase 2 de Copa Libertadores

Argentinos Juniors y Barcelona SC buscan meterse en la fase 3 de Copa Libertadores. El Bicho corre con ventaja en la Paternal.

25 de febrero de 2026 - 20:04

EN VIVO

Quien gane esta llave, se cruzará con el vencedor de Botafogo y Nacional Potosí en fase 3. Quien pase esa instancia, se meterá en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Embed
Live Blog Post

Final del primer tiempo: mejor Argentinos Juniors

Buen primer tiempo de Argentinos. Barcelona SC insinuó protagonismo en los primeros 10 minutos pero desde ese momento, el equipo de Diez se impuso ante los ecuatorianos.

Hubo un gol anulado a Lescano y varias situaciones de gol desperdiciadas. Claramente mejor el equipo argentino en los primeros 45 minutos.

Live Blog Post

Sigue generando situaciones Argentinos Juniors

A los 39 volvió a llegar el Bicho en dos ocasiones en una misma jugada. Merece la ventaja en el partido.

Live Blog Post

Fuerte patada de Pipa Benedetto

A los 32 minutos, Darío Benedetto fue al piso y se ganó la tarjeta amarilla. Estuvo al límite de haber sido otro color

Live Blog Post

Mejor Argentinos en 30

Desde los 10 minutos el equipo de Nicolás Diez comenzó a protagonizar el encuentro. Lejos quedó ese comienzo del conjunto ecuatoriano. El dominio es del local.

Live Blog Post

Otra clara para el Bicho

Prieto tiró un centro desde la izquierda que no pudo impactar del todo bien Lescano. Los costados parecen ser la clave para el equipo de Diez.

Live Blog Post

GOL DE ARGENTINOS JUNIORS ANULADO

A los 12 minutos convertía Nicolás Oroz pero hubo mano de Viveros. Por el momento la serie sigue 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2026821823501902230&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

10 minutos iniciales: iniciativa de los ecuatorianos

Suena "Diego, Diego" en el Diego Maradona. Por el momento, la iniciativa es de Barcelona SC, que busca el resultado.

Poca asociación por el momento del Bicho.

Live Blog Post

Corre la pelota en el Diego Maradona

Ya se juega el partido entre Argentinos y Barcelona SC.

Live Blog Post

Los equipos ya están en la cancha

Argentinos Juniors y Barcelona SC ya están en el campo de juego para jugar la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores en la Paternal.

Live Blog Post

Posibles formaciones de Argentinos Juniors vs Barcelona SC

La formación de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

image

La formación de Barcelona SC

Contreras; Carabali, Báez, Rangel,Valecilla; Jandry Gómez, Quiñonez, Milton Celiz; Joao Rojas, Mina y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Live Blog Post

Lo que hay que saber + historial

Se enfrentaron en 3 ocasiones de forma oficial. El balance es de total paridad con 1 victoria para cada uno y un empate técnico en goles.

  • Hora: 21.30.
  • TV: Telefe y Fox Sports.
  • Árbitro: Esteban Ostojich (URU).
  • VAR: Christian Ferreyra (URU).
  • Estadio: Diego Armando Maradona.

+ EN GOLAZO24

Boca tomó una decisión final con Edwuin Cetré y revoluciona el mercado de pases

Live Blog Post

Rival de fase 3

Quien se imponga en esta serie, se enfrentará en fase 3 de Copa Libertadores al ganador de Botafogo vs Nacional Potosí. En el partido de ida se impusieron los bolivianos.

Live Blog Post

El partido de ida

El pasado miércoles 18 de febrero Barcelona y Argentinos se enfrentaron en el partido de ida y fue victoria para los de Nicolás Diez por 1 a 0 por el gol de Diego Porcel al minuto 90 de partido.

Live Blog Post

¿Por qué juegan esta instancia de Copa Libertadores?

Argentinos Juniors logró la tercera posición en la tabla anual de Argentina mientras que Barcelona se clasificó por terminar cuarto en la Tabla Acumulada de LigaPro.

+ EN GOLAZO24

Vestuario roto: revelan la interna feroz en River tras la salida de Gallardo

Live Blog Post

¿Cómo llegan Argentinos Juniors y Barcelona SC?

En sus últimos dos compromisos, Argentinos Juniors logró la victoria ante River Plate y Barcelona SC, respectivamente.

Luego, a sabiendas de este encuentro, no volvió a jugar por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Barcelona de Ecuador, por su parte, venció a Técnico Universitario en la primera jornada de la liga de dicho país.

Temas

Relacionadas

    No te lo pierdas

    Deja tu comentario

    CONSPIRACIONES