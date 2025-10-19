Argentina se enfrenta a Marruecos por el título del Mundial Sub 20 tras 18 años

Live Blog Post

"Estar acá es mi sueño": capitán de la Sub 20, futuro en la Selección Mayor y... ¿Mundial 2026?

Julio Soler es el capitán del combinado nacional y en la previa del cotejo palpitó el duelo. "Estar acá es mi sueño. Todos hicimos mucho esfuerzo para poder estar acá y siempre que pueda estar con la Selección, voy a estar. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico por todo el esfuerzo que hicieron para que yo esté hoy acá", dijo.

Surgido de las Inferiores de Lanús, Soler fue vendido al Bournemouth en enero de este año. Lateral izquierdo con presencia, es el capitán de la Sub 20 y uno de los líderes del plantel. Con buenas proyecciones de cara al futuro y teniendo en cuenta que ocupa una posición en donde Argentina no suele presentar muchas variantes, Soler es uno de los jugadores que se vislumbran en la Selección de Lionel Scaloni.

image Placente y Soler, en conferencia de prensa previo a la final ante Marruecos AFA

Aunque no lo ha convocado en las últimas citaciones, su nombre no está descartado aun para el Mundial 2026. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico es hoy el futbolista titular. El Huevo Acuña levantó su nivel en River y ganó terreno como posible relevo, pero su convocatoria a la Copa del Mundo no es segura. Scaloni ha probado con Nico González de 3, seguramente como variante para alguna circunstancia de partido. Y el Colo Barco, mientras tanto, se afianza en el Estrasburgo como volante más que lateral.