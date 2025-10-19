urgente24
en vivo LA FINAL, EN TIERRAS CHILENAS

Argentina se enfrenta a Marruecos por el título del Mundial Sub 20 tras 18 años

Argentina busca quedarse con el Mundial Sub 20&nbsp;

Argentina busca quedarse con el Mundial Sub 20 

@Argentina
Argentina busca quedarse con el Mundial Sub 20&nbsp;

Argentina busca quedarse con el Mundial Sub 20 

@Argentina

La Selección Argentina de Diego Placente juega la final del Mundial Sub 20 frente a Marruecos. La última conquista fue en la Copa del Mundo de Canadá 2007.

19 de octubre de 2025 - 17:45

EN VIVO

La Selección Argentina y Marruecos juegan la final del Mundial Sub 20. A partir de las 20 hs., en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos ubicado en Santiago de Chile y con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, ambos equipos buscarán el título.

Argentina y Marruecos han sido, sin lugar a dudas, las dos mejores selecciones de este Mundial Sub 20. Por un lado, la Albiceleste logró afianzarse con madurez, creatividad y ductilidad. A lo largo del certamen demostró ser un equipo versátil, capaz de adaptarse a las circunstancias y los rivales. Siempre apalancado en su esencia futbolística, la del pase, la posesión, el dominio a través de la pelota.

Del otro lado, el conjunto marroquí también ha demostrado ser un conjunto atrevido. Menos creativo que los argentinos pero igual de efectivo, consciente de sus limitaciones, ha hecho gala del pragmatismo que necesitaba para defenderse de sus rivales y lastimarlos con su mejor arma: los contragolpes.

La historia futbolística con la que cargan ambos seleccionados es muy diferente. Por un lado, Marruecos busca coronar con un título juvenil por primera vez en su historia (la vez que más lejos llegó fue el cuarto puesto en Holanda 2005).

Del otro, Argentina es el país más ganador del Mundial Sub 20, habiéndose coronado ya 6 veces. Sin embargo, hace mucho tiempo que no se alza con el título. La última vez fue 18 años atrás, en Canadá 2007, con figuras como el Kun Agüero, Ángel Di María, Ever Banega, Maxi Moralez y Chiquito Romero, entre otros.

Mundial Sub 20
La Selecci&oacute;n Argentina va en busca del t&iacute;tulo

La Selección Argentina va en busca del título

--------------------------------------------------

Live Blog Post

De aquel Ghana a Brasil en 2009: Marruecos quiere poner a África en lo más alto nuevamente

La única vez que un país africano salió campeón del Mundial Sub 20 fue en la Copa del Mundo de Egipto 2009. En aquella oportunidad, Ghana venció a Brasil en los penales por 4-3 en la final y alzó el título. Esta noche, Marruecos quiere repetir.

Live Blog Post

"Estar acá es mi sueño": capitán de la Sub 20, futuro en la Selección Mayor y... ¿Mundial 2026?

Julio Soler es el capitán del combinado nacional y en la previa del cotejo palpitó el duelo. "Estar acá es mi sueño. Todos hicimos mucho esfuerzo para poder estar acá y siempre que pueda estar con la Selección, voy a estar. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico por todo el esfuerzo que hicieron para que yo esté hoy acá", dijo.

Surgido de las Inferiores de Lanús, Soler fue vendido al Bournemouth en enero de este año. Lateral izquierdo con presencia, es el capitán de la Sub 20 y uno de los líderes del plantel. Con buenas proyecciones de cara al futuro y teniendo en cuenta que ocupa una posición en donde Argentina no suele presentar muchas variantes, Soler es uno de los jugadores que se vislumbran en la Selección de Lionel Scaloni.

image
Placente y Soler, en conferencia de prensa previo a la final ante Marruecos

Placente y Soler, en conferencia de prensa previo a la final ante Marruecos

Aunque no lo ha convocado en las últimas citaciones, su nombre no está descartado aun para el Mundial 2026. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico es hoy el futbolista titular. El Huevo Acuña levantó su nivel en River y ganó terreno como posible relevo, pero su convocatoria a la Copa del Mundo no es segura. Scaloni ha probado con Nico González de 3, seguramente como variante para alguna circunstancia de partido. Y el Colo Barco, mientras tanto, se afianza en el Estrasburgo como volante más que lateral.

Live Blog Post

"Marruecos es un gran equipo, tiene cosas parecidas a nosotros"

En la previa del encuentro, el entrenador argentino Diego Placente opinó sobre el rival. "Marruecos es un gran equipo. Tienen cosas parecidas a nosotros, jugadores técnicos, físicos, muy pasionales. Va a ser una final muy difícil", dijo.

"Queremos transmitir lo que nosotros sentimos cuando éramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi carrera. Más allá del fútbol, quedan un montón de cosas lindas", sostuvo.

"Vestir la camiseta de la Selección siempre te hace creer. Durante el torneo, muchos chicos maduraron como jugadores por las distintas experiencias que fueron teniendo", añadió.

Live Blog Post

Kun Agüero y Mauro Zárate: así fueron los goles de Argentina en la final vs. República Checa que le dieron el Mundial Sub 20 en 2007 (VIDEO)

La Selección Argentina tendrá la oportunidad de conquistar el título del Mundial Sub 20, nuevamente, tras 18 años. A pesar de ser el país que más veces alzó la Copa del Mundo juvenil (en 6 oportunidades), será casi dos décadas el tiempo que pasó desde la última consagración.

Fue en el Mundial de Canadá 2007. Aquella vez, la Albiceleste enfrentó a República Checa en la final. El conjunto europeo había empezado ganando, pero el combinado nacional empató con un gol del Kun Agüero (figura absoluta de aquel certamen) y luego lo dio vuelta con otro de Mauro Zárate. El partido finalizaría 2-1 y el título quedaría en manos de Argentina.

Embed

Live Blog Post

Un lateral con llegada: el defensor de Argentina que puede ser el máximo asistidor del Mundial Sub 20

Dylan Gorosito, el 4 del equipo (jugador Boca Juniors) es uno de los máximos asistidores del Mundial. Tiene 3 asistencias, al igual que otros dos futbolistas marroquíes y uno francés.

Live Blog Post

Quién es el delantero de Argentina que puede ser el goleador del Mundial Sub 20

Alejo Sarco tiene 4 gritos en el torneo. Por ahora tiene por delante a Benjamín Cremaschi (USA), Neyser Villarreal (Colombia) y Lucas Michal (Francia), que acumulan 5 tantos.

El otro argentino que tampoco está lejos es Maher Carrizo, que lleva 3 goles.

Live Blog Post

TV: el canal de aire y el de cable donde ver Argentina vs. Marruecos

La final de la Copa del Mundo es transmitida por Telefe y por DSports.

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES