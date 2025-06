Alexis Mac Allister en modo Kylian Mbappé: "No tienen chance"

Mac Allister en modo Mbappé: qué había dicho el francés sobre Sudamérica vs. Europa

En la antesala al Mundial 2022, Kylian Mbappé le brindó una entrevista a TNT Sports Brasil en la que se refirió a distintos temas. Entre ellos, eligió a sus candidatos a ganar el torneo. A lo que el delantero del Real Madrid -en aquel entonces en el PSG-, contestó:

Francia desde ya. Creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones por ejemplo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando mirás las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan Francia desde ya. Creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones por ejemplo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando mirás las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan

"La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos", apuntó Kiki que, en cierto punto, tenía razón...

Antes del campeonato mundial de Argentina en Qatar, el último sudamericano en haberse colgado la medalla dorada había sido Brasil en Corea-Japón 2002.

image.png Kylian Mbappé. (Foto: Getty).

Más en Golazo24

La figura del PSG y ex compañero de Messi aseguró que es el mejor de la historia

Independiente: Álvaro Angulo disparó contra Grindetti y acusó malos manejos

Flamengo hizo un partidazo pero no pudo con la jerarquía del Bayern Munich

Un Lionel Messi viejo y sus derrotas: Bandera y desquite del PSG

Todo Boca está hablando de este video de Carlos Palacios