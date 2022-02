Larry Fink no va a rescatar a la Argentina

Aeropuerto-Peron-Llegadas-de-vuelos-1024x768.jpg Para hablarlo con Aeropuertos Argentina 2000: ¿Qué pasa con la infraestructura de cargas en estaciones aéreas como la de Neuquén? ¿Cómo colabora Aeropuertos Argentina 2000 al rediseño de la logística exportadora argentina?

Populismo mal hecho

"Me cuentan que una preocupación de las autoridades argentinas consiste en llevar a barrios carenciados o bolsones de comida o alimentos a granel para su elaboración en comedores populares. Pero ¿quién define la dieta de esa alimentación que provee el Estado? ¿Es una dieta sana? La está ofreciendo el Estado pero ¿cuáles son las directivas? Me parece que no se le presta la atención que corresponde a la nutrición y formación de los niños de los hogares de menores recursos económicos. Las políticas populistas no planifican el ingreso de esos niños a un mundo adulto en condiciones equivalentes a niños de hogares de más recursos. Entonces, toda la asistencia que prestan los dirigentes es un uso ineficiente de los recursos del Estado. No sirven ni para hacer populismo bien hecho."

"El vino argentino a base de uva Malbec tiene muy buena aceptación entre los conocedores del vino en España y Francia pero no consigue el lugar que merecería en la góndola de los supermercados, ¿han estudiado cuál es el motivo? Merecería tener una mayor capacidad competitiva, menores costos logísticos y mejor operación de traslado, quizás desde las zonas cercanas a la producción. Por ejemplo, el caso del limón, las aceitunas y otros productos similares en Salta. ¿Cómo es que nadie se preocupa por el aceite de oliva, el producto más sano en el mundo y que la Argentina podría exportar a precios competitivos? Lo mismo va para la pesca: la Argentina no tiene una cadena de frío competitiva y eso limita su inclusión en los centros globales de comercialización."

limones-web.jpg Limones argentinos: ¿por dónde salen hacia los mercados extranjeros?

Larry Fink

"Para financiar las redes de infraestructura se necesita dinero pero no el de los fondos de inversión. Los funcionarios argentinos siempre corren a venerar a los fondos de inversión que lo único que desean es rentabilidad para sus inversionistas. Aquí en Europa varios fondos de inversión han comprado empresas de seguro de salud y lo primero que se observa es la pérdida de calidad en la atención de esas empresas porque aplican políticas en función de una mayor rentabilidad y no de una mejor atención sanitaria. El concepto vale para las redes de infraestructura. Es lamentable que sean los fondos de inversión los que definan la liquidez en la Argentina. Larry Fink (N. de la R.: Laurence Douglas Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock, la administradora de activos institucionales de renta fija y gestión de riesgos más grande del mundo) no va a rescatar a la Argentina. Fink tiene su propia política de asignación de recursos, que responde a sus prioridades. Me sorprende que muchos desconozcan algo tan elemental. Alguien tiene que planificar las necesidades argentinas, las exenciones impositivas o regulatorias que se concederán, el Business Plan del país, y no quedar prisionero de esos grandes tenedores de liquidez. Pero todo eso no es magia y los dirigentes pareciera que sí creen en alguna forma de ocultismo económico-financiero."

"En algún momento hay que volver a reformar la Constitución Nacional. La vigente, de 1994, requiere ajustes. Hay conceptos muy interesantes en la de 1853, que fortalecen las instituciones. Y hay que reglamentar los aciertos de la de 1994 tal como era la regionalización de la Argentina, que nunca el Legislativo cumplió con la tarea encomendada por los convencionales constituyentes. Esa organización diferente de la Argentina ayudaría a tener una estructura territorial y de intereses mucho más racional que la vigente."