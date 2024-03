Celebrando el Día Mundial del Teatro: El arte que une a las naciones

Los pueblos, gracias a las Jornadas Mundiales de Teatro, tomarán conciencia, al fin, de sus riquezas y colaborarán en una alta empresa de paz. Decía Nietzsche: "las ideas que cambian la faz del mundo vienen como en patas de paloma". Y puede que sea este medio, tan frecuentemente ilimitado al simple pretexto de gusta, el que dote a la juventud de una Sorbona brillante y viva, de diálogos en carne y hueso, mientras que las fatigas del estudio hacían perder a las obras maestras su violencia original y las debilitan. Yo añado: dicen que la máquina ha asentado el golpe de gracia al teatro. No me la creo, y, puesto que el Instituto Internacional de Teatro me encarga que tome la palabra en su nombre, declaro, como antes se hacía para los reyes, y variando un poco la fórmula: "¡Si el teatro ha muerto, viva el teatro!" Los pueblos, gracias a las Jornadas Mundiales de Teatro, tomarán conciencia, al fin, de sus riquezas y colaborarán en una alta empresa de paz. Decía Nietzsche: "las ideas que cambian la faz del mundo vienen como en patas de paloma". Y puede que sea este medio, tan frecuentemente ilimitado al simple pretexto de gusta, el que dote a la juventud de una Sorbona brillante y viva, de diálogos en carne y hueso, mientras que las fatigas del estudio hacían perder a las obras maestras su violencia original y las debilitan. Yo añado: dicen que la máquina ha asentado el golpe de gracia al teatro. No me la creo, y, puesto que el Instituto Internacional de Teatro me encarga que tome la palabra en su nombre, declaro, como antes se hacía para los reyes, y variando un poco la fórmula: "¡Si el teatro ha muerto, viva el teatro!"

El teatro como arte transformador

Desde la antigüedad, el teatro desempeñó un papel crucial en la sociedad, sirviendo como una forma de entretenimiento, educación y reflexión. Grandes dramaturgos como Aristóteles reconocieron su importancia como un medio para explorar la condición humana y transmitir ideas y valores fundamentales.

image.png El teatro fue un medio de expresión artística desde la Antigua Grecia, a través del cual se transmitían ideas y se exploraba la condición humana.

El teatro tiene el poder de conmover, inspirar y transformar a su audiencia. Su capacidad para explorar temas profundos y universales, así como para promover la empatía y la comprensión entre las personas, lo convierte en un arte fundamental en la cultura mundial. Al presenciar una obra teatral, el público tiene la oportunidad única de interactuar directamente con los actores, experimentando una conexión emocional y humana que trasciende las barreras del tiempo y el espacio.

El Día Mundial del Teatro, en fin, es una ocasión para celebrar la rica historia y la profunda influencia del teatro en la cultura mundial. Para reflexionar sobre el poder transformador del teatro y su capacidad para unir a las personas a través de la experiencia compartida de la actuación en vivo.

