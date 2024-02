A los 70, se fue Camila Perissé, 'la chica de Tato'

Marplatense, Camila Perissé -nacida Camila Porro- fue actriz, vedette, cocinera, trotamundos, emprendedora, necesitada. Hija de Eugenio Raúl Porro y Ana María Nieves Perissé -quien tenía un pasado como actriz-, Camila se quedó sin padres, por diferentes motivos, cuando no había terminado su adolescencia. Huyó a Europa pero no duró mucho. Tenía una historia por escribir en la Argentina aunque todavía no conocía a Tato Bores. El problema del éxito es que a veces llega sin avisar y golpea peor que el fracaso.