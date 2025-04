No hay tregua: Paro, inflación y FMI en Argentina, sigue complicada la agenda global

El vértigo no cesa. En la Argentina, la CGT en paro: el peronismo en oposición siempre se expresa por su brazo sindical, en particular en un escenario de economía en crisis e inflación que no cesa pese a la motosierra y al dólar 'dibujado a lo Ricardo Arriazu'. Horas para un acuerdo con el FMI, cuyo contenido aún se desconoce. Prevalece el escepticismo, más o menos como en el escenario global acerca del imprevisible y caprichoso Donald Trump. El rally bursátil provocado por la pausa arancelaria de Trump parece un poco inestable. Los futuros de USA están a la baja, al igual que los precios del petróleo, y el dólar se está debilitando. Falta menos para los comicios en la Provincia de Santa Fe del domingo 13/04, pistoletazo de inicio del calendario electoral 2025. Ni ahí La Libertad Avanza porque el armado de Karina Milei y Romina Diez parece que es un desastre. Vayamos a las noticias de este jueves 10/04.