GEMSA busca aire con la reestructuración de estas 3 ONs

En la carta dirigida a los organismos del mercado, la empresa reconoce que las condiciones financieras actuales podrían dificultar el cumplimiento de los términos vigentes, en especial por los obstáculos en el mercado cambiario y las restricciones para acceder a dólares en el MULC.

En consecuencia, prefiere actuar ahora antes de verse forzada a otro incumplimiento técnico.

Oferta sin quita

Aunque la reestructuración no contempla quitas de capital ni de intereses ya devengados, sí introduce modificaciones en la frecuencia y momento de pago, con el objetivo de suavizar el perfil de deuda de los próximos ejercicios.

Se estima que la nueva estructura incluiría amortizaciones escalonadas y cupones competitivos, aunque los detalles finos aún no fueron publicados.

Un premio para tentar a los bonistas

Para incentivar la aceptación temprana de la propuesta, GEMSA ofrece una prima en efectivo del 1,5% sobre el valor nominal a quienes adhieran antes del 9 de agosto.

Además, se compromete a honrar los intereses acumulados hasta la fecha de efectivización del canje, preservando la buena fe con el mercado.

La operación forma parte de una estrategia más amplia del Grupo Albanesi, que ha sido particularmente activo en los últimos meses reordenando sus pasivos. Si bien GEMSA ya había atravesado instancias de estrés financiero, con este movimiento intenta enviar una señal clara: hay voluntad de pago, pero bajo términos realistas.

Se destaca además el involucramiento de TMF Trust como fiduciario y el acompañamiento legal del prestigioso estudio Bruchou & Funes de Rioja, elementos que buscan dar robustez jurídica y confianza institucional al proceso.

Si no hay acuerdo, se evaluarán "otras alternativas"

Aunque el tono del comunicado es conciliador, la empresa no descarta medidas más drásticas si no consigue la adhesión suficiente. Como exige el contrato original, se necesita el consentimiento del 100% de los tenedores para ejecutar modificaciones.

Si eso no ocurre, la compañía podría enfrentar un escenario complejo de eventuales reclamos, deterioro reputacional o un default técnico no deseado.

Rio IV [ALT] - HR - Solicitud Consentimiento - Anexo I (28.07.2025 - Final i.

El default selectivo

Tal como informó Urgente24 en: GEMSA, del Grupo Albanesi, paga unos bonos y esquiva otros

En un contexto de fragilidad y bajo escrutinio de inversores, Generación Mediterránea (GEMSA), la principal generadora térmica del Grupo Albanesi, anunció el cumplimiento parcial de sus compromisos con los bonistas.

Si bien el 28 de julio se abonarán intereses y amortizaciones correspondientes a las Clases XVI, XVII, XVIII y XIX, una letra chica inquietante reaviva las sospechas de un default selectivo.

Los pagos se cumplen... pero no todos por igual

Los documentos enviados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a los mercados oficiales (BYMA y A3) muestran que se desembolsarán fondos en pesos equivalentes a millones, ajustados al tipo de cambio de $1.283,83 por dólar o a un valor UVA de $1.533,81, según corresponda:

Clase XVI : pago de intereses por US$ 716.635,32, equivalentes a más de $920 millones.

: pago de intereses por US$ 716.635,32, equivalentes a más de $920 millones. Clase XVII : amortización de capital por US$ 884.419,15 y cupón de intereses por US$ 57.375,59.

: amortización de capital por US$ 884.419,15 y cupón de intereses por US$ 57.375,59. Clase XVIII : solo se paga capital en UVA por $762 millones; no hay intereses (tasa 0%).

: solo se paga capital en UVA por $762 millones; no hay intereses (tasa 0%). Clase XIX: intereses por US$ 504.907,24, equivalentes a casi $650 millones.

¿Dónde está el incumplimiento?

La clave está en lo que no se informa: las ONs impagas no figuran en los comunicados. En concreto, el Grupo no hace mención alguna sobre las Obligaciones Negociables Clases XX o XXI, que vencieron recientemente y sobre las que, según trascendidos, no se habría registrado pago alguno ni reestructuración explícita.

Esto lleva a los analistas a hablar de un "default selectivo", un término utilizado cuando el emisor incumple con algunas emisiones pero no con todas. Esta maniobra permite ganar tiempo, evitar que se dispare un evento de crédito generalizado y seguir accediendo a mercados mientras se negocia con acreedores.

La lógica detrás del movimiento

¿Por qué una empresa elegiría pagar unas ONs sí y otras no?

Evita una cesación de pagos total : Al seguir cumpliendo con parte de su deuda, no activa un default cruzado .

: Al seguir cumpliendo con parte de su deuda, . Preserva la relación con ciertos inversores : Puede haber intereses estratégicos detrás de qué bonos se pagan primero (por ejemplo, los que están en manos de inversores locales o institucionales clave).

: Puede haber intereses estratégicos detrás de qué bonos se pagan primero (por ejemplo, los que están en manos de inversores locales o institucionales clave). Compra tiempo para renegociar: El objetivo podría ser reperfilar deuda a tasas más bajas o con mayor plazo, algo cada vez más difícil de lograr en un mercado cerrado.

El problema es que esta estrategia no pasa desapercibida. Las calificadoras podrían tomar nota y los inversores, perder la paciencia.

