El riesgo país apenas reacciona a la compra de dólares para intereses

Aunque la compra de divisas y su transferencia al Banco de Nueva York para garantizar el pago de cupones de Globales y Bonares en la fecha mencionada había sido previamente anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no se habían brindado más detalles desde entonces.

Sin embargo, los analistas de mercado detectaron que el 12 de septiembre el Tesoro habría adquirido al BCRA la misma suma de $1.528 millones, equivalente a los intereses a abonar en enero.

Esto se evidenció por el aumento de los depósitos en moneda extranjera en el BCRA, que pasaron de US$ 775 millones el miércoles pasado a US$ 2.303 millones el jueves.

No obstante, aún queda pendiente la transferencia de estos fondos al Banco de Nueva York, donde quedarán en custodia hasta su utilización en enero.

La deuda 2025

El informe detalla que, en lo que resta del año, el Tesoro y el BCRA demandarán divisas por US$3.072 millones.

Para 2025, las exigencias son aún mayores: el Tesoro deberá afrontar pagos de deuda con privados por US$ 8.931 millones, con organismos internacionales por US$ 11.149 millones, y con provincias por US$ 2.654 millones; mientras que el BCRA deberá enfrentar unos US$ 2.340 millones.

En total, se requerirán US$25.065 millones durante el año 2025.

BCRA: ¿Alcanza la compra para tranquilizar?

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, considera que "parece poco probable que se logre la acumulación de reservas necesarias para pagar la deuda con un tipo de cambio real tan bajo, especialmente cuando se espera un incremento en las importaciones y una caída en las exportaciones". Repetto añade que "la intención de pago está clara, pero la capacidad de generar divisas es cuestionable, y actualmente no se observa una reducción en el riesgo país que permita renovar los vencimientos".

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, también opina que asegurar los dólares para los intereses es un paso positivo, pero no resuelve la preocupación principal sobre el pago del capital. En una línea similar, Juan Truffa, director de Outlier, afirma que esta acción del Gobierno "no parece ser suficiente" para disipar las dudas, ya que solo cubre los intereses y no el vencimiento de capital.

El analista financiero Christian Buteler resalta que, aunque el anuncio de Furiase demuestra la intención del Gobierno de cumplir con sus compromisos, "el mercado sigue cuestionando si el Ejecutivo tendrá los dólares necesarios para cubrir el capital de la deuda". Buteler agrega que la única forma de convencer al mercado sería a través del acceso al crédito internacional, lo que permitiría al Gobierno obtener los fondos necesarios para pagar la deuda futura.

