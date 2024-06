Brasil: Depreciación frente al dólar y su impacto en Argentina

image.png

Fortalecimiento del dólar

“La fortaleza del dólar a nivel global, con una economía estadounidense robusta y una inflación que no baja a la velocidad deseada por la Fed, resulta en una política más restrictiva que la de otros bancos centrales”, explicó Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros. Polo añadió que esta situación no favorece a los commodities ni a las monedas emergentes, especialmente a las latinoamericanas.

“El real es una de las monedas más castigadas este año, lo que complica la competitividad frente a nuestro principal socio comercial”, afirmó. “El real es una de las monedas más castigadas este año, lo que complica la competitividad frente a nuestro principal socio comercial”, afirmó.

Por su parte, Leonardo Chialva, socio en Delphos Investment, destacó el impacto negativo en los precios de los activos argentinos: “Nos está quitando upside. ¿Por qué Argentina no recuperó los niveles de abril, pre-corrección? Desde mediados de abril, todos los factores están alineados en contra”. Chialva también criticó el manejo fiscal del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva:

En los 2000, Lula tuvo éxito en un contexto favorable, pero su gestión siempre se basó en gastar dinero En los 2000, Lula tuvo éxito en un contexto favorable, pero su gestión siempre se basó en gastar dinero

Superávit comercial y lo que se viene

En mayo, Argentina tuvo un leve superávit comercial con Brasil (US$ 23 millones) y en los primeros cinco meses de 2024 acumuló un saldo positivo de US$ 58 millones, revirtiendo el déficit de US$ 2.482 millones en el mismo período de 2023. Esta mejora se debe en gran parte a la recesión argentina y su impacto en las importaciones desde Brasil.

No obstante, como destacan desde Bloomberg, será crucial seguir de cerca la relación cambiaria con Brasil, ya que a Argentina le resulta cada vez más difícil acumular reservas: tras sumar más de US$ 17.200 millones hasta fines de mayo, se ha logrado reducir significativamente el déficit de reservas.

