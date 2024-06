Respuesta a Brasil: "Javier Milei no tiene nada de qué arrepentirse"

Lula habló de los prófugos del intento de golpe de Estado que están en Argentina

Lula da Silva también dijo que su Gobierno trata "con mucha diplomacia" el caso de decenas de activistas bolsonaristas que participaron en la asonada golpista del 8 de enero de 2023 en Brasil y huyeron hacia Argentina en los últimos meses, después de que Javier Milei asumió la presidencia en ese país.

El mandatario brasileño explicó que existen informaciones de que sobre algunos de los fugados existen ya sentencias firmes y que su gobierno analiza si pedirá formalmente la extradición o exigirá que, "en caso de que no quieran venir, que vayan presos en Argentina".

Sin encuentro formal aún

Javier Milei y Lula da Silva aún no han mantenido un encuentro formal, a pesar de que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y de la histórica relación entre ambos países. De hecho, el brasileño no participó de la asunción del líder libertario el 10 de diciembre pasado, a pesar de estar invitado. "Se sintió ofendido", confirmó por aquellos días Celso Amorin, asesor especial de asuntos internacionales del gobierno de Brasil.

Es que Milei tuvo duras palabras para con Lula durante la campaña presidencial que lo catapultó a la Casa Rosada. Entre otras cosas, lo llamó calificó como un "comunista" con el que no quería tener trato.

"No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz", sentenció en septiembre del año pasado.

Además, la fuerte afinidad entre Milei y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro es otro de los fuertes puntos de distancia entre ambos mandatarios.

De todas maneras, el argentino intentó en los últimos tiempo tender puentes con el Gobierno de Brasil a través de la canciller Diana Mondino. En abril pasado, el argentino le envió una carta a su par brasileño, quien al ser consultado dijo que aún no la había leído...

Otras declaraciones de Manuel Adorni

Por otra parte, durante la conferencia, Manuel Adorni también destacó el lanzamiento de Capacitar, una plataforma que busca mejorar la sinergia entre pymes y empresas privadas a través de cursos de formación. "Entendemos que hace 13 años que el empleo privado no crece. Para cambiar esto, parte de ello pasa por la capacitación del personal", afirmó.

En cuanto a las jubilaciones, Manuel Adorni resaltó que "las jubilaciones le han ganado un 4% a la inflación durante el primer semestre del gobierno de Javier Milei", contrastando con una pérdida del 24% en términos reales durante la gestión de Alberto Fernández. Este dato, según Manuel Adorni, demuestra una mejora en la situación de los jubilados bajo la actual administración.

El vocero presidencial también abordó el aumento del desempleo, reconociendo que "la cifra de desempleo es una mala noticia" y subrayando que hace más de una década que no se crea empleo privado en Argentina. "La informalidad es brutal y los salarios son miserables. Y la política no ayuda. Estamos trabajando para atacar el nivel salarial y la informalidad", expresó, enfatizando la necesidad de reformas estructurales en el mercado laboral.

En respuesta a las preocupaciones sobre el recorte presupuestario, Manuel Adorni afirmó que "no tiene nada que ver con la lucha contra la trata de personas", intentando despejar cualquier inquietud sobre posibles impactos negativos en áreas sensibles.

En el cierre de la conferencia, Manuel Adorni expresó que "hay gente que cree que todo se soluciona con una devaluación", sugiriendo que las medidas adoptadas por el gobierno van más allá de soluciones simples y buscan cambios profundos y sostenibles.

