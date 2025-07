Javier Milei provoca crisis institucional, Luis Caputo tambalea (y el mercado habla)

Live Blog Post

Festival de acciones meme en Wall Street: Kohl's Superstar (¡...!)

No estamos en 2021, y las acciones del momento no son GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc. ni la ahora en quiebra Bed Bath & Beyond. En la fiebre de las acciones meme de 2025, las empresas del momento son Opendoor Technologies Inc. y Kohl's Corp.

Tal como entonces, esto ocurre en un momento de euforia generalizada en el mercado: el S&P 500 está en su máximo histórico, el Bitcoin se ha duplicado en menos de 1 año y las empresas de cheques en blanco vuelven a estar de moda.

“Últimamente he visto indicios de una fuga de capitales”, declaró Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

La última joya del day trader es Kohl's. El precio de las acciones del minorista llegó a duplicarse con creces el martes 22/07, aunque cerró +35%.

Hay una larga lista de candidatos para unirse a la fiesta.

No hay indicios de ninguna noticia de Kohl's que pueda impulsar una acción a este nivel: el próximo informe de ganancias del minorista no se publicará hasta finales de agosto.

Lo más probable es que la acción esté experimentando una "presión de posiciones cortas". Muchos operadores han vendido la acción en corto, una apuesta a la baja de la acción que implica tomar prestadas acciones para venderlas inmediatamente. Los inversores eventualmente tienen que recomprar acciones, a un precio más bajo para embolsarse la diferencia.

Sin embargo, la presión de compra puede aumentar rápidamente si los vendedores en corto temen que la acción suba, lo que genera un impulso alcista, o una presión, para el precio.