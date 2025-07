Dólar imparable: Economía salió a calmar las aguas,"consideran tener control"

Luis Caputo y Santiago Bausili explicaron que tienen control de la situación, mientras tanto, en un año electoral puede ser entendible que Javier Milei quiera sostener a toda costa el relato libertario de que "Todo marcha acorde al plan" pero lo cierto es que la economía argentina luce cada vez más complicada. El dólar no para de subir y eso genera cierta histeria generalizada pero, sobre todo, desmiente que "TMAP". El consenso de economistas es que el mercado no le cree al 'Team Luis Caputo'. Hay quienes se preguntan si al ministro de Economía, al igual que al Presidente y muchos libertarios, le gusta el cosplay (¿de qué se va a disfrazar, ahora? las maniobras, de momento, no están dando los resultados esperados...)