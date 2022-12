Vendió su Mercedes Benz, se arrepintió y agredió a una mujer

Ante esto, la mujer se paró frente al vehículo y le dijo al hombre que no se podía llevar, pero él mismo no hizo caso y arrancó igual. Recordó que el vendedor “le da arranque, caigo sobre el capot del auto y me sostengo porque él sale de mi casa ya andando en el auto”.

Un testigo que estaba en la calle en ese momento grabó toda la secuencia. La víctima agregó que “realmente creía que me moría porque iba haciendo zig zag para que yo me cayera y en todo momento me gritaba que me bajara, que me tirara, he quedado muy mal porque hasta en un momento vi un cuchillo con el cual me amenazaba”.

https://twitter.com/igonzalezprieto/status/1608509166619971587 #SanMartín Discutieron por la venta de un auto. Una mujer casi muere tras ser arrastrada en el capot por un hombre que vendió un vehículo. El dueño del Mercedes se arrepintió de la venta y fue a buscar su auto, ahí discutió con la familia y se desencadenó todo. pic.twitter.com/dfYSpTySLO — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) December 29, 2022

Fue el hijo de la víctima quien logró detener al conductor en el barrio Los Silos. Según informaron fuentes policiales a Los Andes, ambas partes se hacían acusaciones cruzadas, por lo que el fiscal de turno ordenó que todas las personas se presentaran en la fiscalía y realizarán sus denuncias formales.

Luego del incidente, Betty fue trasladada al Hospital Perrupato con lesiones, pero en buen estado de salud. Por el hecho fueron detenidos tanto el conductor y como su acompañante.

