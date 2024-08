Santiago Cúneo: "El día que salga el escándalo de Milei esto va a parecer Disney"

Hechas las aclaraciones pertinentes, ¿qué dijo ahora Santiago Cúneo?

El periodista, entrevistado en A24, primero dijo que él había hablado ya hace 4 años de las conductas violentas de Alberto Fernández. Pero fue más allá y apuntó duramente contra el Presidente: “el día que salga el escándalo de Milei esto les va a parecer Walt Disney”, ironizó, en referencia al escándalo que envuelve al ex mandatario.

Incluso, acusó a Javier Milei de estar "vinculado a organizaciones mafiosas en Estados Unidos vinculadas a la pedofilia" y refirió una "conducta inmoral del Presidente". Una acusación gravísima, de la que se espera presente pruebas en la Justicia.

Embed

Vale recordar que Cúneo ya denunció ante la Justicia a Milei por supuesta incapacidad para gobernar. En su denuncia, fundamenta en palabras y acciones de Javier Milei el supuesto perjuicio contra la sociedad argentina en que estaría incurriendo su Jefe de Estado, planteando la cuestión de la posible incompetencia o ausencia de idoneidad para cumplir con la tarea.

Dicha demanda se encuentra en el Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas.

Hace poco más de dos meses, el periodista ratificó la denuncia y amplió: "me referiré a ciertas conductas del imputado que no pueden menos que ser calificadas de una verdadera enfermedad mental, relacionada con el placer de ver sufrir a otros. Me refiero a que tengo manera de demostrar que se inclina por el fetiche sadomasoquista en materia sexual, lo cual se proyecta al resto de sus interacciones sociales, y ahora vemos que también al ejercicio de la función pública. (...)". Y esta afirmación tiene un refuerzo sobre el final cuando el denunciante expresa a Su Señoría: "Testimoniales: Solicito se me cite a ratificar la presente denuncia, oportunidad en la que ampliaré mis dichos y ofreceré más pruebas."

