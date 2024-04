Racismo y xenofobia en Rosario: Fue atacada por defender la universidad pública

image.png La joven vive en Argentina hace 18 años y se crío en el país.

Xenofobia y racismo

Su apoyo hacia la movilización en defensa de las universidades públicas desencadenó una catarata de mensajes racistas y xenófobos.

"Flor del Alba Cruz Valdez, llegó de la tiranía de Venezuela hace 8 años. Hoy es la Pta de la Federación Universitaria De Rosario y encabeza las protestas contra Milei. En su país no hubiera podido protestar, terminaba en el Helicoide", publicó de manera errónea, sin verificar la información y generando odio, el periodista rosarino, Santiago Baraldi.

A partir de ello, Florencia replicó compartiendo la serie de mensajes de los que fue blanco, desconociendo incluso su historia personal y expresó: "Se dedican a insultar a una piba de 25 años, no conocen quien soy ni de donde vengo, lleno de comentarios insultantes y agresivos. Vergüenza a todos los que se suman a utilizar las redes sociales como herramienta de odio. Nos vemos el martes 23, las convicciones siguen intacta".

En ese sentido, recibió un gran despliegue de apoyo. Desde el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, hasta Carlos Maslatón.

"Flor, sos un orgullo para nuestra Universidad y para el país. Excelente estudiante, compañera y representante de sus compañeros estudiantes. Todo lo que está bien. Afortunadamente la Nación Argentina es mucho mejor que lo que muchas veces se dice en las redes. Fuerte abrazo", expuso Bartolacci a lo que ella respondió.

Asimismo, el exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, se sumó al repudio: "Duele reconocer que esto también era la Argentina. El racismo, la xenofobia, el sexismo y otras patologías gozan de buena salud y son promovidas desde el poder. Un abrazo respetuoso a la distancia".

La política unida

Por su parte, dirigentes de todos los sectores políticos salieron a solidarizarse con Florencia y a rechazar los mensajes de odio. En base a ello, uno de los que manifestó su disconformidad fue el Militante del Liberalismo Argentino, Carlos Maslatón.

Después de reconocer la historia de la joven, añadió: "Ha sido atacada por fascistas y racistas en las redes disfrazados de liberales. Mi repudio a estas basuras humanas que desconocen al liberalismo argentino, que lucha por una sociedad abierta dando siempre la bienvenida al extranjero, y mi apoyo a la militante Flor del Alba sin importar qué ideología profesa".

"Ninguno de los sinvergüenzas fascistas que se esconden detrás de una red social para insultar te llega a los talones. Estos militantes del odio son cobardes que se esconden detrás de la pantalla. Personajes sin valores ni convicciones que no tienen valentía ni integridad para dar ninguna discusión política", reconoció María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo de Rosario.

Posteriormente, Malena Galmarini, le escribió acompañándola: "Que no te quiebren, Flor! No estás sola! Argentina es un país solidario y generoso más allá de estos “excepcionales que consolidan la regla". "Seguí que te necesitamos fuerte para que no gane la violencia, el odio, la discriminación! Somos muchas unidas en la lucha por un país mejor! Contás conmigo para lo necesario. #NoEstásSola #YoTeCreo", agregó.

