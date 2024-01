Prepagas: Cómo hacer para afiliarme con una enfermedad preexistente

“En las prepagas no me toman porque dicen que tengo una enfermedad preexistente”: esta frase se repite en las consultas a los abogados que se dedican al Derecho de la Salud. Por otro lado, afirmaciones tales como “me desafiliaron porque la prepaga asegura que no denuncié una preexistencia al completar mi declaración jurada de salud” también son frecuentes.