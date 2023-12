Live Blog Post

Según Bullrich, sistema saturado por denuncias

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se saturó la línea 134 implementada por el Gobierno para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de dirigentes o “intermediarios” que administren las asistencias sociales.

“Hemos recibido ya más de 5.000 mil denuncias en el 134, y no recibimos más porque el sistema no tiene mas capacidad. Tiene capacidad para 300 llamados por hora. Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, puntualizó la ministra.