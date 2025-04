Javier Milei a Roma, entre el alivio y la furia (¿y $LIBRA?)

Live Blog Post

Julio Bárbaro: “fui el único amigo en común entre Bergoglio y Néstor Kirchner”

“En 2023, el entonces arzobispo de Buenos Aires quería conocer al presidente de la Nación. Me pidió que intercediera con el primer mandatario pero a Néstor no le interesaba ese vínculo, nunca aceptó la invitación” sostuvo el periodista y escritor confirmando que la relación entre ambos nunca fue buena.

“Cuando llegó a Papa, me llegó una carta manuscrita de Su Santidad donde me invitaba a verlo a Roma. Me puse a lagrimear” relató Bárbaro en A24.

“Conmigo se distraía, nuestras charlas duraban más de una hora cuando el pontífice atiende unos 25 minutos a cada visitante” cerró Julio.