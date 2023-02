Monotributo tecno: Logró dictamen con rechazo opositor

En la misma línea, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) manifestó "disconformidad" con el proyecto, aclaró que en 2022 presentó proyectos sobre modificaciones del monotributo y solicitó que se debata "una reforma integral del monotributo" porque la iniciativa "es un parche, es un proyecto parcial".

"No tiene razón de ser que legislemos dentro del Congreso un tipo de cambio diferencial para un tipo de trabajadores en particular, es un antecedente muy peligroso, no tendría que haber tipo de cambio diferenciales en Argentina", sostuvo el economista.

Un lugar para los gamers

En tanto, el diputado oficialista Marcos Cleri, destacó la incorporación de los gamers. "Esto tiene que ver con una mirada de construcción de comunidad, en donde la Argentina está dando un paso muy importante en este sentido reconociendo que la revolución tecnológica 4.0 es lo que viene para lo cual tenemos que tener leyes que acompañen este desarrollo, que potencien la posibilidad de ser un polo de exportación de conocimiento, que ponga en valor todos los profesionales de la universidad pública y el resto de las políticas que siguen sumando con esta mirada integral".

