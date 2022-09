Monotributo Tech: Nuevo esquema, más dólares y cepo flexible

Monotributo Tech: Cambios y cepo flexible a los dólares

Este nuevo esquema que posibilitaría el monotributo tech haría que las personas que desarrollen trabajos para el exterior puedan facturarlos y enviar sus facturas a sus empleados o clientes en el exterior dentro de una reglamentación que coexista con el régimen argentino.

Además, se aumentaría el tope anual que pasaría de US$ 12.000 a US$ 30.000 dólares, ya que se introducirán categorías de facturación en una medida que no tendrá costo fiscal y no habrá obligación de liquidar los dólares en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC).

Monotributo.jpg

Con estas determinaciones, el Gobierno busca consolidar un esquema que "evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario de forma ágil y sencilla, con acceso a obra social y favorece a las y los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos)".

