China en carnicería empresaria hacia la energía renovable

Es una capacidad instalada acumulada de energía renovable de 1.889 millones de kilovatios.

energia eolica china.jpg Aerogeneradores chinos.

El parque de capacidad instalada renovable quedó en:

energía hidroeléctrica, 436 millones de kilovatios;

energía eólica, 521 millones de kilovatios;

energía solar, 887 millones de kilovatios; y l

energía de biomasa, 46 millones de kilovatios.

Entonces, 2024 fue el 2do. año en que la capacidad instalada acumulada de generación de energía renovable de China superó el 50% de la capacidad instalada total del país.

China tiene en marcha proyectos enormes como su ‘Gran Muralla solar’, el aerogenerador más grande del mundo. También ambiciosos planes de energía offshore tanto eólica como fotovoltaica.

La generación combinada de energía eólica y solar fue equivalente al consumo de electricidad de la industria terciaria (servicios) en 2024 y supera el consumo de electricidad residencial, de 1,49 billón de kilovatios-hora.

gran muralla solar.webp Gran Muralla Solar en un desierto llamado Kubuqi, Mongolia Interior, el proyecto se estrenará en 2030, con una longitud de 400 kilómetros y una anchura de 5 kilómetros.

For Export

Wood Mackenzie informó que los desarrolladores de capacidad de generación eléctrica chinos completaron unos 24 GW de nueva capacidad en más de 150 países que integran la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China. La energía es un activo de exportación de China.

La cifra se compara con los 10 GW instalados en 2023 y los 22 GW instalados en 2022, dijo Wood Mac.

Un poco más del 50% de ese total fue energía eólica y solar pero el resto de esta nueva capacidad es con carbón, gas y petróleo crudo.

La nueva capacidad de generación de energía a base de hidrocarburos de los países de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta aumentó de 3 GW en 2023 a 12 GW en 2024.

En cuanto a la energía renovable, China instaló 8 GW de nueva capacidad solar en los países de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, y 5 GW de nueva capacidad hidroeléctrica.

A China le sucede lo mismo que a Alemania con su red Amprion: será difícil deshacerse de la generación de gas, y también de la generación de carbón porque el consumo también crece en forma despiadada.

“Algunas de estas plantas actualmente sólo tienen una perspectiva operativa hasta 2026, la gran mayoría hasta 2031”, dijo Christoph Mueller, refiriéndose a las plantas de carbón en Alemania. “Deberíamos hacer un análisis adecuado ahora en caso de que necesitemos estas plantas de energía durante más tiempo”, agregó el ejecutivo.

Minas de carbón.jpg Las minas de carbón permanecen porque las energías renovables tienen límites de crecimiento.

Fusión nuclear

El carbón, el gas y la energía nuclear siguen siendo el único tipo de capacidad de carga base que puede equilibrar la red cuando la demanda y la oferta de energía eólica y solar no coinciden.

Los operadores de las centrales eléctricas chinas lo saben y exportan ese conocimiento a los países de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta.

Aun así, China ha priorizado el gas sobre el carbón desde que el presidente Xi Jinping prometió en 2021 poner fin a la financiación de instalaciones alimentadas con carbón.

De hecho, muchos proyectos se han cancelado desde entonces, aunque no todos: 42,8 GWS de nueva capacidad de carbón , según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio.

Pero China ha seguido construyendo centrales eléctricas con generadores alimentados a carbón tanto en el país como en el extranjero y, según Wood Mackenzie, todavía hay unos 19 GW de capacidad futura de carbón en trámite.

“Las empresas chinas están dando gran prioridad a las tecnologías más ecológicas en el extranjero”, dijo Alex Whitworth, vicepresidente y director de investigación de energía y energías renovables en Asia-Pacífico en Wood Mac, citado por el South China Morning Post.

Con la disminución de los costos, “[las empresas] están liderando su implementación en muchos mercados en desarrollo que antes no podían permitírselo”, agregó Whitworth.

china energia marina.jpg Proyecto de energía marina de China.

OPEP solar

En el segmento de la energía solar hay tantas empresas chinas compitiendo que hasta las más grandes se están ahogando.

La tormenta comenzó en 2021. Fue el año en el que China presentó su plan de 0 emisiones netas para 2060, con una meta muy ambiciosa: al menos 1.200 GW de capacidad solar y eólica instalado en 2030.

El problema es que no hubo una coordinación. Grandes proyectos por todo el país y una producción de paneles solares tan bestial -capacidad de producción anual de alrededor de 1.200 GW de paneles, el doble de la demanda mundial en 2024 y es más de lo previsto para 2030 que ha ahogado a las compañías de fuera de China.

La situación empujó a que muchas empresas bajaran precios, a veces por debajo de los costos. De pronto GLC Tecnology -la empresa solar Nª2 de China, le solicitó ayuda al Estado porque los precios de toda la cadena de producción (desde el silicio hasta los módulos fotovoltaicos) habían caído por debajo de sus costes.

Según South China Morning Post, la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China, o CPIA, calcula que los precios en cada segmento de la cadena de suministro de paneles cayeron entre 60% y 80% en 2024 desde su punto máximo en 2023.

Según el centro de estudios energéticos Ember, las instalaciones solares mundiales crecieron un 29% en 2024 frente al 87% de 2023. Sólo en China, el crecimiento esperado en 2024 fue del 28%, lejos del 55% del año anterior.

39 de los 121 productores de fotovoltaicas que cotizan en bolsa, reportaron pérdidas en China, y gigantes como Longo Green Energy tuvieron que despedir al 5% de su plantel.

baterias en arabia saudita.jpeg Baterías chinas de acumulación de energía solar en el desierto de Arabia Saudita.

Hubo reunión de la CPIA de diciembre 2024. y 33 de los principales fabricantes firmaron un compromiso de autocontrol, modelo tomado de los acuerdos de la OPEP -Organización de Países Exportadores de Petróleo-.

La idea fue acordar cuotas de producción basadas en su capacidad, respetar el precio mínimo recomendado establecido por la Asociación y esperar a que el mercado se regulara.

Pero 2 semanas después de la firma de ese pacto, la CPIA difundió una carta abierta criticando un proyecto solar en Xinjiang que estaba violando el acuerdo. La empresa, subsidiaria del grupo China Energy Investment Group, fijó un precio “significativamente inferior” a 0,68 yuan -0,09 euros- por vatio estipulado por la CPIA.

Esto debilitó la credibilidad del pacto al estilo de la OPEP.

El gobierno central impuso algunas medidas para frenar la expansión:

aumentar del 20% al 30% los requisitos de capital mínimo para nuevos proyectos de fabricación de paneles,

reducir los reembolsos fiscales por exportación, y

fijar límites más estrictos para el consumo de agua y energía. Por ejemplo, el tope para los fabricantes existentes bajó de 80 kWh/kg a 60 kWh/kg.

El problema es que la industria es demasiado grande. Es difícil controlar todas las fábricas del país.

Entonces, China lidera el mercado de los paneles solares pero sin control y se regula según la demanda: una carnicería.

Otro problema

RunRun Eléctrico: "(...) En China, una parte significativa de la nueva capacidad de generación no está conectada a la red local, por lo que no sustituye a la generación existente. Gran parte de la expansión eólica y solar de China a través de sus nuevas bases energéticas se produce en las regiones occidentales del país, que están menos pobladas, menos desarrolladas económicamente y tienen menos demanda de energía. La generación renovable se combina con la energía de carbón nueva o existente y se envía a través de líneas de transmisión de muy alta tensión (UHV) a las provincias costeras orientales. Las disposiciones para el desarrollo de las energías renovables en el XIV Plan Quinquenal, el proyecto político de China para 2021-25, exigían que las energías renovables representaran no menos del 50% de la combinación «hidroeléctrica, eólica, solar y de carbón».

Y como hay algunas líneas de transmisión exclusivamente hidroeléctricas que suministran electricidad 100% renovable, incluso una contribución de la energía del carbón del 70% a través de otras líneas podría cumplir ese requisito medio. En otras palabras, sin la inversión en energía eólica y solar, la construcción y generación de electricidad a partir del carbón no se habría producido. Ambas cosas son complementarias. Los registros de las líneas de transmisión existentes (para 2021, 2020 y 2019) lo confirman: la eólica y la solar representan entre el 20% y el 40% de la energía enviada por la mayoría de las líneas de transmisión transregionales. Una nueva línea prevista desde Hami, en Xinjiang, hasta Chongqing vendrá con 10 GW de generación renovable y 4-6 GW de energía de carbón. (...)".

---------------------

Otras lecturas de Urgente24:-

La sorpresiva respuesta de Sabrina Rojas tras la declaración de amor de Luciano Castro

Yuyito González y Javier Milei revelaron lo que todos querían saber: "No estamos..."

El ninguneo de El Trece a Carmen Barbieri: De conductora a movilera

La angustia de Rodrigo Lussich por el gobierno de Milei: "Me tiene preocupado"