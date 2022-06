Aerolíneas Argentinas cruzó a Macri achicando déficit

Días atrás Mauricio Macri apuntó contra Aerolíneas Argentinas: “No imagino un dólar más destinado a una compañía aérea estatal”. El expresidente fue contundente con sus declaraciones: “Toda la Argentina subsidia algo que no es necesario... No llegamos a que vuele el 10% de la población argentina. Y el otro 90% de la población, ¿por qué tiene que pagar por un servicio que no usó?".