Egipto de locos: Encuentran 10 cocodrilos momificados

Egipto no para de traer descubrimientos impresionantes. Esta vez, con información directamente de The New York Times. Una excavación arqueológica reveló algo que parecía imposible. Lo más fascinante de la fotografía de arriba es que los cocodrilos en realidad parecen vivos, moviéndose entre el barro. Pero la verdad es que murieron hace más de 2.500 años. Sí, 2.500 años.