Lula da Silva a Egipto en Gulfstream de empresario amigo

El viaje de Lula da Silva en el jet del empresario fue revelado por la columna de Mônica Bergamo en el diario Folha. ¿Esto explica la trascendencia dada por la publicación a un tema que no mereció tanto interés en el resto de la prensa brasilera? ¿O es realmente tan grave que un Presidente electo utilice un avión privado para realizar un viaje? Bajo el punto de vista de Folha, ¿entonces Lula da Silva no debió viajar a descansar a Porto Seguro en la casa del empresario Ronaldo Carletto? Sin embargo ¿a un Presidente electo le caben las mismas normas que a un Presidente en ejercicio? Bueno, no le corresponden las normas jurídicas pero ¿y la ética no está en riesgo?