Censo 2022: Aún no hay resultados y ya se cumplió el plazo

En este último Censo, se utilizó una instancia gracias a la tecnología que constaba de rellenar una previa encuesta a través de la página oficial https://www.censo.gob.ar/ para que al momento de ser censado, no demandara mucho tiempo. Pero de todos modos, fue un caos para los censistas aplicar la nueva metodología implementada. A pesar de esto, un porcentaje importante de los datos de las personas que completaron el censo digital no fue incluido en las planillas resúmenes con las que se hace el recuento preliminar, por lo que también es razón para que se hayan demorado en la entrega de datos.

Excusas o razones de la demora de los datos oficiales

Cuando se cumplieron los 90 días establecidos para conocer información relevante del censo, el Indec comunicó que por lo general, se utilizan las planillas resúmenes, las cuales elaboran la estructura censal al finalizar la jornada del recorrido censista. Pero, a diferencia de la información obtenida mediante las cédulas censales, los datos de las planillas resúmenes no cumplieron con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística precisa. Asegurando en aquel entonces que:

La evaluación realizada sobre estas planillas de conteo rápido concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional. La evaluación realizada sobre estas planillas de conteo rápido concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional.

Y agregaron al comunicado que “por tal motivo, y con el fin de alcanzar los estándares requeridos para hacer públicos los resultados provisionales del Censo, el equipo técnico se encuentra trabajando directamente con la combinación de la información relevada en las cédulas censales y la base de datos del Censo digital. La prioridad del Indec es dar a conocer datos fidedignos y robustos y se prevé que esta tarea finalice en el transcurso del último trimestre del corriente año.”

Hay que destacar que los voceros del Indec habían asegurado que esa situación no afectaría el cronograma de difusión de los resultados definitivos del Censo diciendo:

La digitalización de los cuestionarios que contienen la información completa de habitantes, hogares y viviendas avanza en tiempo y forma, de acuerdo con la planificación inicial. La digitalización de los cuestionarios que contienen la información completa de habitantes, hogares y viviendas avanza en tiempo y forma, de acuerdo con la planificación inicial.

Pero deberemos esperar 13 días más para conocer cuántos habitantes somos en el país, cómo viven, en qué situación están, cuántos hombres, mujeres y niños hay en total. Si es que no patean la pelota para otros días más adelante como ya vienen haciendo. Hasta el momento, la única información censal fue publicada el 19 de mayo último. La “tendencia del operativo de campo” la cual le permitió al INDEC estimar que en la Argentina viven 47.327.407 personas.