Se terminó todo para Icardi: Perdió la paciencia, a sus hijas y hasta sus abogadas

Todo empezó cuando las nenas quisieron llevarse sus perritos a Nordelta. Parecía un tema menor, pero no para Icardi, quien se plantó y dijo que no, argumentando que en su barrio hay carpinchos y podían atacar a las mascotas. Esto no cayó nada bien y generó una discusión entre Mauro y Wanda, que terminó con todos dirigiéndose al departamento de ella en el exclusivo Chateau Libertador.