Primera mujer de Arabia Saudita en concurso de belleza

Durante la última Copa Saudita, un evento mundial de carreras de caballos celebrado en el hipódromo Rey Abdulaziz en Riad, Al-Harbi formó astutamente una sociedad con el diseñador saudita Pavone.

image.png

Sus fotos del evento se volvieron virales en redes. En ellas vestía un atuendo de seda natural y perlas inspirado en Al-Ahsa, también conocida como “la ciudad del millón de palmeras”.

La Copa Saudita ahora es "como la Met Gala, pero a nuestra manera", según sus palabras. En la próxima Semana de la Moda de Riad, Al-Harbi participará representando la Comisión de la Moda Saudita.

image.png

La primera modelo saudita está titulada en medicina, como el resto de su linaje familiar, y opto por la carrera de modelaje como un hobbie, haciéndolo a tiempo parcial mientras estudiaba.

También protagonizó algunas películas, en el rol de actriz. Fue reconocida mundialmente por su papel en la exitosa serie saudita “Eyal Nouf”, nominada a los premios Joy Awards, y actualmente se está preparando para otra serie que se rodará en octubre.

Creo que todo es cuestión de gestión del tiempo. Trabajo de 8 a 3 de la tarde y luego las sesiones de fotos son muy flexibles. Entonces, el equipo y yo nos sentamos, acordamos una fecha y hora que nos convenga a todos. Y normalmente, una sesión fotográfica dura sólo de una a tres horas, por lo que no lleva mucho tiempo. Es como ir al gimnasio Creo que todo es cuestión de gestión del tiempo. Trabajo de 8 a 3 de la tarde y luego las sesiones de fotos son muy flexibles. Entonces, el equipo y yo nos sentamos, acordamos una fecha y hora que nos convenga a todos. Y normalmente, una sesión fotográfica dura sólo de una a tres horas, por lo que no lleva mucho tiempo. Es como ir al gimnasio

image.png

Al-Harbi es muy devota de Allá, independientemente que no use a menudo velo, y siempre ha creído firmemente en la ley de la atracción. “Creer en Dios, creer en uno mismo y fijarse una meta…Y después de eso, todo lo que deseas en la vida llegará a ti”, expresó a The Mayman Show.

“Es realmente bueno escuchar algo mientras duermes porque tu cerebro entra en ondas alfa, que ocurre antes del sueño profundo... y absorbe todo lo que se le pone. Entonces, si quieres concentrarte en algo, prueba esto”, lanzó la saudita, que está obsesionada con la ley de atracción, y sigue al orador motivacional estadounidense Jim Rohn.

En diálogo con The Mayman Show habló de épocas del Covid, cuyo aislamiento fue muy duro para su salud mental, sumado a los exámenes de la universidad, lo que la condujo a seguir al orador motivacional yankee.

“Este fue un punto de inflexión en mi vida, COVID, ver sus videos. Estaba pasando por mis exámenes finales. Obviamente estaba deprimido. Todo el mundo estaba deprimido por el COVID. Estábamos encerrados. Me hicieron un examen final de cirugía. Era Ramadán y no podía ser peor”, aclaró.

Más noticias de Urgente24

Por Javier Milei, Enel se queda en Edesur hasta 2024

Energía: Milei y la desconfianza del sector de renovables

Terrible terremoto en Chile: Explotan las villas miseria

Córdoba, empresarios, dolarización y la cuestión del freno a Javier Milei

Martín Llaryora se plantó en el patio de los "pituquitos"