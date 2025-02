Diego Cocca debería pedirle mejores trabajos a Christian Bragarnik

Cocca ya dijo lo que necesita:

“Lo prioritario es reforzarnos con jugadores de calidad que vengan a darnos un salto, que nos vengan a dar características que no tenemos. En un mercado de invierno que es complicado. Mañana mismo puede haber 5 refuerzos, pero si después no juegan, ¿para qué los trajimos? Tenemos que ser coherentes, inteligentes y traer lo mejor para el equipo. No tenemos un lateral izquierdo natural y tenemos que encontrarlo, lo estamos buscando”.

Nómada

A los 52 años es lo que se llama un 'trotamundos', un nómada: Cocca llegó al Real Valladolid, 10 días antes de la Nochebuena, pero no fue Papá Noel.

Aterrizó luego de un brevísimo paso entrenando a la Selección de México, consecuencia de haber trabajado en Tigres UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León) y Atlas.

En el pasado también entrenó en México al Tijuana y al Santos Laguna.

En la Argentina fue 2 veces DT de Racing Club de Avellaneda, también de Rosario Central, Defensa y Justicia, Huracán de Parque Patricios, y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Además pasó por Millonarios, de Colombia. Siempre intentando apagar incendios. A menudo, o chamuscado o carbonizado.

Score Futbol, la agencia que lo representa (Christian Bragarnik), no deja de rescatar conejos de su chistera pero ¿qué espera que suceda con Cocca ahora?

christian-bragarnik.jpg Christian Bragarnik.

Horizonte complicado

Alejandro de Paz hizo una reseña del presente de Diego Cocca para la web española Relevo:

"Aun conscientes de la débil situación económica, una de las condiciones que ponía Diego Cocca para llegar al Real Valladolid y que aceptó el club era que llegasen los refuerzos necesarios en el mercado de invierno. El argentino tiene claro que es capaz de salvar al equipo. Solo necesita que le den los medios necesarios para ello. Y, cada vez más lejos de la permanencia y ante las crecientes dudas en Domingo Catoira (N. de la R.: el director deportivo del club) según avanzaba el mes de enero, el técnico no ha querido descartar una dimisión si la dirección deportiva no le trae lo que necesita.

"La realidad está en la cancha", admite Diego Cocca a los periodistas en rueda de prensa tras la dura derrota por 5-1 en Villarreal. A diferencia de otros, este entrenador no pretende convencer a nadie de algo que evidentemente no es. Lo que veis es lo que hay. De hecho, ya avisó hace unas semanas tras ganar al Betis: "La afición que no se acostumbre". Consciente del nivel y profundidad de su plantilla, también valoró la desventaja que tienen en el mercado frente a sus rivales directos: "No estamos en la misma posición que el resto de equipos de la liga. Ellos necesitan 1 o 2 refuerzos y nosotros mejorar el equipo".

Sin embargo, Cocca no se esconde: "Sabía dónde me metía, sabía la situación, sabía el contexto. Vine a un lugar complicado en un momento complicado". De hecho, del cambio en el banquillo se puede vislumbrar una leve mejoría en el juego, aunque más imperceptible al no estar acompañada de los resultados. Con una idea de juego más definida y sabiendo aguantar y competir cada vez más antes de encajar y venirse abajo. "El equipo por momentos compite, pero son momentos. Contra el Real Madrid mejoramos la imagen 30 minutos, hoy 40", aseguró tras la debacle en el Estadio de la Cerámica. (...)".

Juma Bah-fichajes-rumores-valladolid-manchester-city-newcastle.jpg La fuga de Juma Bah demostró graves problemas en la gestión de jugadores del Real Valladolid.

Los fantasmas

Cualquiera conoce que en todo grupo de personas la actitud colectiva define el desempeño. Por eso la motivación es fundamental, más allá del trabajo técnico. Pero la motivación previa al inicio del juego se desploma cuando sucede un percance. Entonces, la clave de la recuperación es cómo sobrevive el plantel a la coyuntura de ir abajo en el marcador. Jugando de visitante, ni hablar. Ahí hay un nudo enorme por resolver.

Cocca lo sabe, y se lo confesó a Alejandro de Paz:

"La parte mental es la más difícil y la que más tiempo lleva. El equipo en lo mental está muy tocado, le meten un gol y aparecen los fantasmas".

Coca se automotiva: " Si no estuviera convencido de que hay buen equipo no estaría acá".

Volvamos a Relevo:

"(...) Más allá del número de jugadores que conformen el plantel, importa y mucho la confianza que el entrenador tenga en ellos. En este caso, hemos visto a un Diego Cocca muy pasivo y poco intervencionista durante los encuentros. El míster no confía en más de 12 o 13 de sus futbolistas, algo que le deja poco margen de reacción a la hora de hacer sustituciones. Si a esto se le suman las salidas y lesiones de jugadores importantes como Juma Bah, Raúl Moro o Kike Pérez, la urgencia de fichajes incrementa exponencialmente.

(...) Las caras nuevas han gustado al técnico, y tanto Nikitscher como Aidoo han entrado en la primera convocatoria tras su llegada, aunque solo el primero debutase. Pero hacen falta más incorporaciones. Tras la última derrota, el 'Pucela' (N. de la R.: término coloquial para referirse a la ciudad de Valladolid. Los romanos le llamaban 'pucela' porque decían que era muy sucia), continúa último, con solo 15 puntos y que terminará como mínimo a 8 de la permanencia al término de la presente jornada 22. Un contexto crítico que reduce las opciones de salvación a un auténtico milagro, más aún considerando la diferencia de goles de -32, el doble que la del Valencia, el segundo peor equipo en este aspecto".

