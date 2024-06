Juan Pablo Varsky se separó: El comunicado de su ex

Bruzomi siguió su relato y aseguró: "Nuestra familia también estaba llena de desafíos...Ensamblar es una ciencia fantástica. No se si puede ser para siempre si se hace a plena consciencia.. “Hoy nuestros hijos quedan unidos por la luz de nuestra vida. Lupita. Guardan mucho amor vivido común. Y nuestro amor queda honrado por nuestra mejor intención al momento de amarnos. Juan y yo hemos decidido separarnos. Todos seguiremos unidos cuando nos necesitemos”.

Embed - Lala Bruzoni on Instagram: "Buenos Aires, 10 de junio de 2 0 2 4.- he sido una gran impulsora de las segundas oportunidades en el amor; he narrado de todas las maneras posibles que volver a amar se puede con el ejemplo de un nuevo hijo y un nuevo amor: y cómo era que iba a poder amar a alguien nuevo/ otro hijo/ si ya todo mi amor había ocurrido? Llega el segundo hijo, el tercero y el corazón se expande…Llega el segundo amor de tu vida y el corazón sigue creciendo. Nosotros crecemos. Esto me pasó cuando conocí a Juan en septiembre 2015. Todo sumó. Juntos creamos una familia llena de vida. Quienes nos conocieron, nuestros familiares y amigos lo saben. Nuestra familia también estaba llena de desafíos. Ensamblar es una ciencia fantástica. No se si puede ser para siempre si se hace a plena consciencia. Hoy nuestros hijos quedan unidos por la luz de nuestra vida. Lupita. Guardan mucho amor vivido común. Y nuestro amor queda honrado por nuestra mejor intención al momento de amarnos. Juan y yo hemos decidido separarnos. Todos seguiremos unidos cuando nos necesitemos. Hace mucho tiempo que Juan y yo intentamos no equivocarnos. Y dar este paso al costado como pareja hoy quizás nos ayude a no perder todo lo maravilloso que nos queda como papás de Lupe y como lo compañero-padre de Juani, Pipe e Ichu que Juan fue para nosotros. Es un momento muy triste y hay niños en pleno desarrollo emocional que es importante proteger. Desde aquí y mi empresa @the.gelatina siento una sinceridad a rendir con ustedes por su apoyo y compañía y confianza. Volver a amar se puede. Esto es sólo lo que me pasó a mi, lo que nos pasó a nosotros. Les agradezco este tiempo y el respeto. @lalabruzoni pasará a estar presente S Ó L O en TheGelatina @the.gelatina con el objetivo de poder hacer foco y ocuparme de lo que necesito ahora. Mi trabajo y mis hijos. Asique ojalá nos veamos ahi. …Y la vida… puedo decirles que es aquello que pasa entre foto y foto. Salud siempre!"