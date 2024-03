El pedido de Paulo Londra a Jared Leto que hizo enloquecer al público del Lollapalooza

Donde nació y a qué se debe el nombre del Lollapalooza

Si bien en la actualidad el Lollapalooza es uno de los festivales más importantes del mundo, la primera edición fue organizada en 1991 y su nombre no cambió desde su nacimiento. En ese año se realizó en la ciudad estadounidense de Phoenix y por entonces participaron del hecho "Living Colour", "Ice-T" y "Siouxis and the Banshees".

Posteriormente, tuvo una gira por 20 ciudades entre Estados Unidos y Canadá. Por su parte, en Sudamérica se llevó a cabo inicialmente en Chile en 2011 mientras que en tierras argentinas ocurrió en 2014.

Perry Farrell, líder de la banda "Jane's Addiction", que también formó parte de la primera y emblemática jordana, fue quien eligió su llamativo nombre. “En aquel tiempo la gente tenía diccionarios impresos, no teníamos computadoras. Yo, que escribía canciones, solía leer mucho el diccionario. Buscaba palabras y a veces esas palabras disparaban ideas para una canción, una letra... Y así, leyendo el diccionario, me topé con el término ‘lollapalooza’”, había dicho el intérprete.

Sin embargo, también declaró que la palabra la había escuchado previamente en un episodio de "Los tres chiflados". "Lo había escuchado a Moe diciendo: '¡Eso es un lollapalooza!'", contó.

