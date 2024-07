Con 94 años, Clint Eastwood planea su próxima película anti Hollywood

image.png No se rinde.

La leyenda sigue escribiéndose

Aunque es comprensible que a su edad Eastwood no participe activamente en la promoción de "Juror No. 2", su entusiasmo por seguir creando es innegable. Su filmografía de las últimas seis décadas es testimonio de su constancia y talento, con obras maestras como "Mystic River", "Gran Torino" y "The Outlaw Josey Wales".

Si bien su última película, "Cry Macho" (2021), no fue tan bien recibida, los años recientes de su carrera han dado frutos notables como "The Mule" (2018) y "Richard Jewell" (2019), demostrando que Eastwood aún tiene mucho que ofrecer al mundo del cine.

La noticia de que Clint Eastwood, a sus 94 años, ya está planeando su próxima película es un recordatorio inspirador de que la pasión por el arte no tiene fecha de caducidad. Los fanáticos del cine de todo el mundo esperan ansiosos para ver qué nos deparará el próximo capítulo en la carrera de este inigualable cineasta.

-------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Lindsay Lohan cumple 38 años: Declive y regreso triunfal de una exestrella de Disney

Por el Caso Loan, TN rompió escenario de tercios y superó en junio ampliamente a C5N y LN+

Hora e definir el inicio de la reactivación: No se banca la paz del cementerio

"El tipo de cambio oficial está atrasado 20%, a valores históricos: dólar debería costar $ 1.100"

Sin vueltas: YouTube le pone un STOP a la inteligencia artificial