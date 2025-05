4 de mayo el Día de Star Wars: ¿Por qué los fans de la saga celebran en esta fecha?

image.png "Es una forma muy inteligente que encontraron los fans para celebrar su pasión y amor por Star Wars una vez al año", explicó Steve Sansweet, fundador del museo Rancho Obi-Wan en California, que alberga la colección más grande de objetos relacionados con la saga.

El "Star Wars Day" nació como un ingenioso juego de palabras entre la icónica frase "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe) y la fecha "May the 4th" (4 de mayo). Aunque muchos creen que esta celebración existe desde los años 70, en realidad ganó popularidad masiva en la última década gracias a las redes sociales y la viralización de memes.