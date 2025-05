La política del odio, conflicto en el 'triángulo' y a no malhumorar al elector

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1917264767623868809&partner=&hide_thread=false MENSAJE A LOS PERIODISTAS

Dado todo lo que lloran cada vez que les contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir (lo hacen 7x24) yo les pregunto:

¿No se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si comenten un error… — Javier Milei (@JMilei) April 29, 2025

En este clima enrarecido, Roberto Navarro, director del grupo El Destape, sufrió un ataque físico que lo dejó internado durante varios días. Navarro, uno de los periodistas más críticos de la gestión libertaria, responsabilizó al Presidente por el hecho. “El día anterior el Presidente emitió un tuit que empezaba con las mismas palabras que este tipo (el agresor): ‘periodistas mentirosos’. Yo hago responsable al presidente Milei de lo que me pasó y me pueda pasar”, dijo Navarro en el regreso a su programa radial.

La postal más inquietante de esta guerra del Gobierno contra periodistas la aportó el asesor Santiago Caputo, quien, fastidiado por las fotos que le tomaba un fotógrafo de Tiempo Argentina, actuó de forma intimidante al fotografiar él mismo la credencial del reportero. Hay quienes creen que Caputo hizo ese movimiento para reafirmar un perfil de personaje de temer, como lo había hecho con Facundo Manes en el Congreso. No es algo para tomar a la ligera cuando el poderoso asesor es el jefe político de la SIDE, la exAFIP y la UIF, entre otras reparticiones. Caputo fue retratado cuando ingresaba al debate de candidatos a legisladores porteños del que participó Manuel Adorni como contendiente. El episodio con el camarógrafo se llevó la atención de un deslucido evento y obligó al vocero presidencial -quien no descolló frente a sus rivales- a tener que explicar la actitud del asesor con una inverosímil versión.

Embed Debate Porteño: Santiago Caputo se enojó con un fotógrafo que registró su entrada al que le tapó la cámara primero y posteriormente le sacó foto a su carnet con el celular. pic.twitter.com/XBufWc8C7C — Noticias Solidarias - 4 Años (@notisolidaria) April 30, 2025

La tensión entre los gobiernos y el periodismo no es novedosa. Tampoco que el Ejecutivo intente ubicar a los medios de comunicación como rivales políticos directos. Lo que resulta innovador es el nivel de agresividad que parte desde la Casa Rosada. El propio Presidente señala entre insultos a periodistas con nombre y apellido a los que acusa de mentir -con argumentos flojos de papeles- y directamente declara que “no se odia lo suficiente a los periodistas”. Queda el interrogante sobre cuál es el rédito que obtiene el Gobierno con esta campaña más allá de la distracción que puede generar sobre otros temas.

Conflicto en el 'triángulo de hierro'

Uno de ellos es el caos imperante dentro de las filas oficialistas que se registra en un enfrentamiento solapado entre Karina Milei, alter ego del Presidente, y Santiago Caputo, cuyo rol político es superior al del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esto fue dicho por el propio Milei. Hubo una serie de sucesos que lucen difíciles de desvincular unos de otros:

Una reunión entre la hermanísima y Caputo que según a quien se le pregunte tuvo distintos grados de intensidad. Uno de los sectores deja trascender que hubo reproches de Karina por cómo habría jugado el asesor en la elección de constituyentes en Santa Fe, donde LLA quedó 3ro, a 20 puntos del ganador, el gobernador Maximiliano Pullaro.

Días después Caputo saludó y se mostró sonriente con Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad, a pesar de los chispazos en la Ciudad, en la que es Karina Milei la que impulsa el enfrentamiento con el PRO.

Tras ese gesto de acercamiento de Caputo con Macri, apareció Sebastián Pareja , armador bonaerense y uno de los “karinos”, a decir que había dirigentes del PRO que no necesitaban ser ‘comprados’ -como denunció el exPresidente- porque tras el balotaje “estaban regalados”.

, armador bonaerense y uno de los “karinos”, a decir que había dirigentes del PRO que no necesitaban ser ‘comprados’ -como denunció el exPresidente- porque tras el balotaje “estaban regalados”. Por esos días se conoció la denuncia de una militante de LLA, quien habría sido marginada del armado de Pareja en Junín por pertenecer a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que se referencia en Caputo. El coordinador oficialista local era Alberto Pascual , titular de la regional de PAMI, quien finalmente fue desplazado, Gordo Dan mediante.

, titular de la regional de PAMI, quien finalmente fue desplazado, mediante. Acto seguido, el PAMI lanzó una auditoría sobre oficinas de la obra social en todo el país por el presunto uso de sus recursos como una “caja negra al servicio de la política”. Pero son las oficinas del PAMI las que usaron como instrumento de inserción territorial, de lo que están a cargo los primos Martín y ‘Lule’ Menem, principales operadores políticos de la hermanísima. PAMI está bajo la órbita del ministerio de Salud que dirige Mario Lugone, un hombre de íntima conexión con Caputo.

Habrá que ver cómo continúa este conflicto intestino del ‘triángulo de hierro’ del poder mileista. Hay quienes aclaran que, de todas formas, puesto a elegir, el Presidente siempre optará por su hermana y que por eso Caputo intenta que las esquirlas de su metralla nunca lleguen directamente a Karina.

pami-comunicado.jpg

Riesgo País, reservas e inflación

Además del desorden político hacia dentro de LLA, es un tema de relevancia qué sostenibilidad tiene el programa económico cuando Milei decidió que no acumulará reservas en el Banco Central a pesar de que lo estipula el acuerdo con el FMI. El Presidente insistió en que la entidad monetaria sólo comprará divisas cuando el tipo de cambio tienda a perforar el piso de la banda de flotación cambiaria, hoy en torno a los $1.000. Es un valor que para Joaquín Cottani, exvice de Luis Caputo en esta gestión, que el dólar no alcanzará nunca. Uno de los motivos podría ser que los grandes demandantes se anticipen al BCRA cuando el precio se acerca a la banda inferior, llevando la cotización más arriba, lo que impedirá la incorporación de reservas si es que el Gobierno no cambia y decide comprar dentro del esquema de flotación. Cottani, como otros analistas, apunta a la acumulación de reservas como instrumento de estabilidad y su impacto en el Riesgo País, que se mantiene por encima de los 700 puntos tras un nuevo rebote estimulado tanto por factores domésticos como externos. Si el indicador del JP Morgan no se acerca a los 450 puntos, le será díficil a la Argentina refinanciar su deuda con los acreedores privados.

Un dólar a $1.000 es al que apela Milei para mantener a raya la inflación, dado que parece haber renunciado en la práctica a aquella máxima de que la suba sostenida de precios es “en todo momento y lugar un fenómeno monetario”. No sólo porque el Presidente busca su control atrasando el tipo de cambio, sino también con otros instrumentos, como el disciplinamiento de formadores de precios, con señalamientos públicos, como el escrache a las alimenticias y, en otro extremo, a alguna automotriz. Por otra parte, la suba de tarifas de luz y gas prevista para mayo se moderó alrededor de la tasa de inflación de 2,5-3%, a pesar de que aún queda un componente de subsidios por retirar, de acuerdo a los planes del Gobierno. Por el contrario, se inyectarán más subvenciones para mantener los precios por debajo de su valor real durante el invierno. Tampoco se actualizan las tarifas del transporte público bajo potestad de Nación, cuando sí lo hicieron la Ciudad y la provincia de Buenos Aires (una mención para Franco Mogetta, quien renunció como secretario del área para dedicarse a una candidatura de la que nadie parece tener conocimiento). Todo sea en pos de no estimular el malhumor del votante.

