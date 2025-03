"Yankees go home": USA presiona a Groenlandia y Dinamarca explota

“Claramente no es una visita que tenga que ver con lo que Groenlandia necesita o quiere. Está claro que cuando se hace una visita de esta manera, y los políticos groenlandeses dicen claramente que no quieren la visita, no se puede interpretar como respetuoso”, añadió, según TV2.

Donald Trump, por su parte, calificó la visita de la esposa del vicepresidente y la delación de seguridad como "amistosa, no provocadora"

Groenlandia rechaza a USA

Según los reportes de medios norteamericanos, Usha Vance prevé asistir a la carrera nacional de trineos tirados por perros en Groenlandia, visitar lugares históricos y conocer el patrimonio groenlandés de jueves a sábado de esta semana, mientras que el asesor de seguridad nacional estadounidense, Mike Waltz y el secretario de energía, Chris Wright, visitar la base militar estadounidense allí, Pituffik, para recibir información del personal estadounidense.

Groenlandia, fue colonia danesa hasta 1979 cuando se convirtió en territorio autónomo asociado al estado de Dinamarca. Desde hace años que busca la independencia total. Desde 2009, Groenlandia tiene derecho a declarar su independencia mediante referéndum.

La mayoría de partidos y de la población defienden la separación de Dinamarca, pero la mitad del presupuesto de la isla depende de la ayuda anual de Copenhague y los intentos por aumentar los ingresos con su riqueza mineral y petrolera han fracasado de momento por las dificultades y el elevado coste de extracción. La disputa entre USA y Dinamarca por Groenlandia ocurre en un momento de creciente tensión entre la isla y Copenhague, que sigue controlando su política exterior y de seguridad. La realidad es que Groenlandia no quiere estar bajo el yugo de nadie.

image.png Nuevo gobierno en marcha en Groenlandia.

La visión expansionista de Trump condujo a todos los partidos, excepto uno (Atassut), a prometer activar el proceso de independencia, que difieren en la velocidad a la que creen que debe lograrse.

Los partidos están en conversaciones para formar una coalición después de los comicios celebra dos semanas atrás en la que el país votó por una revisión completa de su gobierno. Demokraatit, con 31% de los votos, se impuso como opción pragmática y reformista. Busca autonomía de Groenlandia sin un divorcio completo con Dinamarca.

El partido más pro-Trump y proUSA en las negociaciones de la coalición de Groenlandia, Naleraq, que quedó en segundo lugar en la votación, abandonó las negociaciones el lunes, según el líder de los Demócratas de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen.

“Siempre he tenido la intención de formar una coalición amplia, ya que creo que es lo correcto dada la situación en la que se encuentra nuestro país. Pero requiere que se puedan acordar las condiciones para firmar un acuerdo. Y eso ha resultado demasiado difícil en las negociaciones con Naleraq"

“Nuestro país necesita que se forme cuanto antes una coalición que pueda aunar esfuerzos y trabajar por toda la población y por nuestro futuro común. Ha llegado el momento de mantenernos unidos”.

Nielsen, probable próximo primer ministro de Groenlandia, consideró la visita como una “pura ofensiva de encanto”. “Si nos dejamos influenciar por ella, por ejemplo apresurándonos a formar una nueva coalición, podemos volvernos aún más vulnerables a la presión", advirtió Nielsen a Sermitsia.

Además, instó a “mostrar al mundo exterior que nuestro país no es una mercancía y que tenemos soberanía sobre el país, que debe ser respetada y nadie puede quitárnosla”.

Según las encuestas de diversos diarios nórdicos un 85% de los groenlandeses rechazan la idea de que USA adquiera la Isla. Hay una pieza clave para que la independencia sea posible: la autosuficiencia económica, que de momento está muy lejos de ser una realidad. En virtud del acuerdo actual, Dinamarca paga al territorio una subvención de 4.300 millones de coronas (580 millones de euros).

El Ártico, rica en recursos naturales y ubicación estratégica, se ha convertido en un escenario de creciente hostilidad entre las principales potencias mundiales. La obsesión de Donald Trump por Groenlandia parece deberse a la ventaja rusa-china en la región en la carrera para dominarlo.

Más contenido de Urgente24

"Es un potro salvaje": Marina Calabró dio detalles íntimos de su romance con Rolando Barbano

Nazismo en la UEFA Nations League: Detuvieron a siete croatas

La inflación impacta en el costo de la construcción

La dieta número 1 para llegar a los 70 años saludable, según estudio

Disney y su obsesión por los remakes: ¿Por qué ya no hacen más películas originales?