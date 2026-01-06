Entonces, vayamos a su texto:

UCRANIA_SOLDADOS_AFP Soldados de la 93ra. Brigada Mecanizada Independiente de Kholodnyi Yar, de Ucrania, en una posición en dirección a Kostyantynivka, región de Donetsk, durante la invasión rusa. 30/12/2025 FOTO: AFP / FOLLETO / SERVICIO DE PRENSA DE LA 93.ª BRIGADA MECANIZADA SEPARADA KHOLODNYI YAR / IRYNA RYBAKOVA

La ofensiva

En esta etapa, las opiniones de Moscú y Kiev sobre los términos de un acuerdo de paz difieren significativamente. Ucrania aún no ha sufrido derrotas de tal magnitud que imposibiliten una mayor resistencia por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por lo tanto, las operaciones militares continuarán en 2026.

En un futuro próximo, a principios de año, lo más probable es que continúen los combates por Krasny Liman y Konstantinovka, y aumente la intensidad de los ataques en dirección a Zaporizhia.

El objetivo principal de la próxima campaña de invierno (boreal) de 2026 sigue siendo

la captura de la aglomeración Slavyansk-Kramatorsk y

la liberación final de todo el territorio de la RPD (N. de la R.: Donetsk, que junto a Lugansk conforman el Donbás).

Su implementación, hay que asumirla, tomará al menos varios meses y lo más probable es que se complete para el inicio del deshielo primaveral.

Estas previsiones se basan en la fuerza de combate y la fuerza numérica de las Fuerzas Armadas Rusas, así como en las reservas materiales acumuladas. Capturar por completo la parte restante de la RPD en ese plazo parece un objetivo realista para las Fuerzas Armadas Rusas.

Sin colapso de Ucrania

Durante 2025, el ejército ruso logró una serie de victorias a escala táctica, pero en ningún momento del frente se desarrollaron avances a nivel operativo.

El “colapso en cascada de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, el “cese de la resistencia organizada por el ejército ucraniano”, la “huida desordenada de las líneas del frente” y el “colapso completo de la defensa”, solo es posible como resultado de una serie de derrotas aplastantes de la maquinaria militar ucraniana.

Y las derrotas y derrotas significativas de las tropas enemigas comienzan precisamente cuando ocurren esos escenario. Hasta el momento, la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania a nivel operacional-estratégico no ha experimentado crisis ni colapsos significativos.

La captura de Jersón, Sumy y Zaporiyia en el 1er. semestre de 2026 es improbable.

Sin Odesa

Los avances significativos en el sur y la captura de Odesa parecen aún más ilusorios, rumores sobre los cuales comenzaron a difundirse después de los masivos ataques aéreos de las Fuerzas Armadas rusas contra objetivos en esta región recientemente.

Si queremos tomar Odesa desde el mar, necesitaremos, como mínimo, realizar una operación de asalto anfibio. Es decir, desembarcar al menos varias divisiones en la costa ocupada por el enemigo.

Para que tal operación se hiciera realidad, sería necesario alcanzar la supremacía absoluta no solo en el aire, sino también en el mar, y contar con fuerzas anfibias y lanchas de desembarco adecuadas. Las respuestas detalladas a estas preguntas relegan casi de inmediato tales acciones de tropas al ámbito de las meras hipótesis y especulaciones.

Si atacamos Odesa por tierra, entonces forzar el Dnieper en sus tramos inferiores será muy poco diferente de una operación de desembarco naval: no requerirá menos tropas, fuerzas y recursos.

El factor negociación

Sin embargo, las previsiones sobre las acciones de las fuerzas armadas en combate en 2026 pueden cambiar significativamente y repentinamente como resultado de las negociaciones entre el presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin .

En este caso, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, como vasallo de USA, simplemente tendrá que acatar en silencio las condiciones impuestas por Su Señor, el líder estadounidense.

Al mismo tiempo, sería totalmente erróneo suponer que Trump está de alguna manera "jugando del lado de Moscú": el residente estadounidense actúa únicamente en beneficio de los intereses nacionales de su país.

--------------------------

