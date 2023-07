Extradición del exjefe de Inteligencia de Venezuela: ¿Ventilará trapitos?

Ahora, la Audiencia Nacional ordenó su extradición “inmediata” durante este miércoles (19/07/23), tal como informó Urgente 24.

Destape de la "olla" que quemó al Kirchnerismo

Audrey Strauss, fiscal del Distrito Sur de Nueva York y Wendy Woolcock, agente especial a cargo de la DEA, señalan que el procesamiento de Carabajal se debe a su participación en una estructura de narcoterrorismo y en una conspiración para importar cocaína a EE.UU, con material probatorio como el cargamento de 5,6 toneladas transportado desde Venezuela a México en abril de 2006.

Carvajal Barrios, de 61 años (en ese momento), ciudadano venezolano residente en España, entre otros lugares, está acusado de participar en una conspiración de narcoterrorismo, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua; y conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua

Es más, este ex jefe de Inteligencia estaría relacionado con el “Cártel Los Soles”, una organización criminal venezolana integrada por altos mandos y miembros de las FF.AA que operan con las FARCs y otras guerrillas latinoamericanas, que habrían introducido toneladas de cocaína en territorio yankee entre 1999 y 2001, así lo acreditan las autoridades de USA.

De hecho, “El Pollo” habría proporcionado armas a los guerrilleros de las FARC en Colombia y ayudado a financiar sus actividades ilegales facilitándoles envíos de gran cantidad de cocaína a Estados Unidos, a través de Venezuela.

Ahora bien, Caravajal aseguró ante la Justicia española tener pruebas fidedignas sobre la financiación "espuria" desde Venezuela a campañas electorales de partidos ideológicamente cercanos al Chavismo en la región, aunque también nombró al partido español Podemos.

“Recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula Da Silva en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Ollanta Humala en Perú; Zelaya en Honduras; Gustavo Petro en Colombia; Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, declaró Carabajal.

En estas declaraciones, Carbajal también nombró a Cristina Fernández de Kirchner y reveló que enviaron 21 millones de dólares para financiar su campana a presidente, en diálogo con un medio español en el 2021.

Otro mandatario que incomodó fue el actual presidente colombiano Petro y ahora tales dichos adquieren mayor credibilidad luego de la viralización de audios que hablan de financiación "espuria" en su campaña, tal como contó Urgente 24.

Tal como Urgente 24 informó, el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta el peor momento en su gestión luego de la filtración de un audio del ex embajador en Venezuela refiriéndose a un financiamiento “ilegal” de la campaña 2022 que lo llevó al Palacio Nariño y que consume cocaína.

“¿Quieren que diga quién puso la plata?”, dice el ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, dejando entrever cómo se financió la campaña presidencial Petro 2022, en un audio enviado a la ex jefe de Gabinete, Laura Sarabia, que filtró el diario colombiano Semana.

Explosivos audios de Benedetti: “Ahora si es amenaza”

Explosivos audios de Benedetti: "Nos acabamos todos, nos vamos presos"

Este ex diplomático, ahora reemplazado por Milton Rengifo Hernández como nuevo embajador en Venezuela, fue estrella de la campaña de Petro, a tal punto que le manejaba la agenda, coordinaba sus estrategias y le moderaba el discurso ante la prensa, casi como un asesor de comunicación. De hecho, Gustavo Petro desde noviembre del 2021 acudía a canales de tv, radios emisoras y a reuniones privadas acompañado de su fiel lacayo, Armando Benedetti.

Benedetti fue crucial en el triunfo de Petro dada su influencia política, capacidad para orientar la capitalización de los votos –sólo 8 millones obtuvo Petro en el 2018- y cercanías con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, personajes influyentes que lograrían materializarle la presidencia con sus votantes.

Ahora bien, en los explosivos audios filtrados por el diario Semana, Benedetti le enrostra de forma amenazante a la ex jefe de Gabinete, que sabe de la financiación impía de la campaña presidencial que lo coronó al ex guerrillero Gustavo Petro como legítimo Ejecutivo de Colombia.

Sin embargo, en el ambiente político era sabido que Benedetti era un tanto camaleónico y oportunista, además de que enfrentaba varios procesos judiciales. En ese sentido, más que nunca resuena lo dicho por Ingrid Betancur a Petro en la campaña 2022:

Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. Cómo puede ser posible que hayas aceptado en tu campaña a todos aquellos que hemos denunciado, a los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos vecinos. Sabes a quién me refiero...

En esa misma línea, el actual canciller Álvaro Leyva apuntó duramente contra la idoneidad de Benedetti luego de la filtración de los audios en los que habla de la financiación “ilegal” y de él a quien acusa de drogadicto tal como al mandatario Petro.

“Él mismo dice (Armando Benedetti) yo soy un drogadicto… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, sostuvo Leyva.

¿Qué opina María Isabel?: Los audios de Benedetti son ¿El 8.000 de Petro?

Recordemos que este escándalo salió a la luz tras una filtración de los audios del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, enviados a la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia, en tono amenazante por considerar una humillación la espera de tres horas en el Palacio Nariño para una simple cita con el presidente Colombiano, como contó Urgente 24.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, explotó, tal como fue primicia de Semana.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa [proceso] 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, lanzó Benedetti y prendió el ventilador que salpicó a Petro.

