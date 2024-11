El legado de Benjamin Netanyahu: Israel estado paria

Urgente24 ya lo afirmó en reiteradas ocasiones: los conflictos tienen capítulos bélicos y otros que son culturales, por ejemplo. Israel puede seguir matando en Gaza y también en Cisjordania pero el costo de Estado paria es enorme. Debería considerar lo que sucedió con la Sudáfrica supremacista doblegada por Nelson Mandela. A muchos internautas les molesta esta alusión de Urgente24 pero su arrogancia es proporcional a su arrogancia: no entienden de Soft Power y creen que con misiles se cambia la historia. Es el problema de los fundamentalistas y de los militares: no entienden el conflicto moderno. En el fondo, Israel y Hamas resultan parecidos: no ven más allá de sus ombligos, y lo padecen israelíes bien intencionados y palestinos pacifistas. ¿Qué hará Benjamin Netanyahu? ¿Enviará legiones del Mossad por donde se desplacen los simpatizantes israelíes de fútbol y otras disciplinas deportivas? ¿Sugerirá a los israelíes no viajar a eventos deportivos o culturales? Países Bajos es 'territorio amigo' de Israel pero la agonía de Gaza provoca iracundia, desolación, xenofobia. Ocurrió en Amsterdam el sábado 08/11.