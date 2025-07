"Maten a los judíos": Elmo sufrió un hackeo y su Twitter se llenó de frases violentas

Además, Elmo ya había estado vinculado con situaciones raras y poco felices: hace unos años, un hombre vestido con el disfraz del personaje fue arrestado varias veces en Estados Unidos por soltar discursos antisemitas en la calle, aprovechándose de la familiaridad del personaje para llamar la atención.

image.png Desde que Elon Musk compró X, la moderación bajó y el antisemitismo creció, incluso con su chatbot Grok. Que Elmo sea usado para esto muestra la gravedad de la situación en redes sociales.

Hoy en día, con las redes tan expandidas y con poca regulación, que un ícono tan querido y familiar como Elmo sea usado para difundir mensajes genocidas y racistas muestra lo grave que está el tema. Como dijo Sesame Workshop: "Condenamos sin vueltas lo que se publicó. Fue repugnante."

Cuidar la seguridad digital y tener controles fuertes en redes no puede tomarse para la chacota. Porque el odio no es un chiste ni un error del sistema, y menos cuando sale de una cuenta que representa algo tan inocente como un personaje de la infancia. Que quede claro: no hay lugar para el odio, ni siquiera en el mundo virtual.

