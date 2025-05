Hugo Alconada Mon denunció intento de hackeo: Sospechas y comunicado del Gobierno

Según confirmó el periodista, en menos de 15 minutos hubo otros nueve intentos a su cuenta personal de WhatsApp. Y en todos aparecían los cinco dígitos de "códigos de verificación".

Posterior al ataque cibernético a su WhatsApp personal, recibió un correo electrónico laboral preguntando "si quería restablecer la contraseña de su cuenta personal en la red social X", lo cual no había solicitado.

El último ataque del domingo se dio pasadas las 23 desde un sitio de contenido pornográfico, que le mandó un código verificador al mail para certificar la supuesta apertura de cuenta del periodista.

Este lunes por la mañana, el periodista confirmó que también su mail fue invadido por promociones e imágenes de otros sitios web en el que manejan contenido pornográfico. Según dijo, recibió cinco mensajes de páginas pornográficas con falsos reportes de interacciones en esas plataformas.

De parte del Gobierno, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que negó que se utilice a la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos y rechazó "las versiones periodísticas" del artículo publicado este domingo por el diario La Nación.

¿Otro monje? Hugo Alconada Mon dice que Rodrigo Lugones es el cerebro del gobierno de Milei

"Rodrigo Lugones vive en España y es el hijo del doctor Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación", explicó Hugo Alconada Mon en LN+ el mes pasado.

"A pesar de que tiene 50 años existen apenas 2 fotos suyas en medios de comunicación. Además, ambas tienen 2 ó 3 décadas de antigüedad. No las pudo eliminar. Es casi imposible retratar a esta persona aunque se trate de alguien que a menudo entiende sobre temas que son públicos. Ha hecho un enorme esfuerzo para mantener un bajo perfil".

El periodista se explayó sobre la relación entre ambos asesores:

Rodrigo Lugones es socio en la consultora Move Group de Santiago Caputo, Derek Hampton (ex estratega de Patricia Bullrich) y Guilermo Garat (vicepresidente de YPF). Todos dicen que el cerebro de este equipo es Lugones y no Caputo. En realidad, Rodrigo fue su mentor pero hoy se ha convertido en el asesor del asesor Rodrigo Lugones es socio en la consultora Move Group de Santiago Caputo, Derek Hampton (ex estratega de Patricia Bullrich) y Guilermo Garat (vicepresidente de YPF). Todos dicen que el cerebro de este equipo es Lugones y no Caputo. En realidad, Rodrigo fue su mentor pero hoy se ha convertido en el asesor del asesor

image.png Rodrigo Lugones, primero mentor y luego asesor de Santiago Caputo, según Hugo Alconada Mon

"Rodrigo Lugones sería el que tiene la última palabra sobre las privatizaciones en el gobierno de Javier Milei. Cuáles empresas pasan a privados y cómo. Podría ser decisiva su opinión en la resolución del conflicto entre Telefónica, Telecom y el Grupo Clarín".

Para Hugo Alconada Mon el llamado "Mago del Kremlin" y la secretaria general de la presidencia deberían ser llamados por el parlamento.

La comisión investigadora del Congreso Nacional para el caso $LIBRA debería llamar a declarar Karina Milei y a Santiago Caputo. Este último tuvo un rol importante en los días posteriores al escándalo. La comisión investigadora del Congreso Nacional para el caso $LIBRA debería llamar a declarar Karina Milei y a Santiago Caputo. Este último tuvo un rol importante en los días posteriores al escándalo.

"Por ejemplo, yo me escribía con el cuestionado Hayden Davis y su entorno. Luego, esas comunicaciones de Whatsapp aparecían en las redes sociales argentinas como capturas de pantalla en cuentas de trolls libertarios. ¿Cómo terminaron filtrados esos intercambios?", cerró el abogado e investigador.

