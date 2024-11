Entre rumores de despido, Nancy Pazos anunció su salida de Mega 98.3

Si bien Pazos no dio los motivos concretos de su salida de la radio, caben recordar los recientes dichos de Latorre, quien en su descargo contra la conductora exclamó:

No te aguanta nadie. Te acaban de rajar de la Mega y estás diciendo que es reestructuración. En diciembre te levantan el programa porque no te soporta un productor No te aguanta nadie. Te acaban de rajar de la Mega y estás diciendo que es reestructuración. En diciembre te levantan el programa porque no te soporta un productor

Escándalo: Yanina Latorre vs. Nancy Pazos y rumores de denuncia

El choque entre Yanina Latorre y Yuyito González fue comentado por varias figuras del ambiente, entre ellas Nancy Pazos, quien aprovechó la ocasión para apuntar contra la panelista de LAM. La angelita recogió el guante y lanzó una vehemente devolución, por la que trascendió la versión de que la conductora de Radio 10 podría llevarla a la Justicia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1861431857491124637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1861431857491124637%7Ctwgr%5Ef05e3127be935c9d812c4e6d7b36510e240b7ced%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fescandalo-yanina-latorre-vs-nancy-pazos-y-rumores-denuncia-n590676&partner=&hide_thread=false NANCY PAZOS CONTRA YANINA LATORRE



"Intentó bajar linea feminista y acto seguido insinúa 'ay fijate Yuyito porque te están metiendo los cuernos', es un horror! [...] que trate de leer un par de libros feministas [...] representa todo lo que está mal"#ALaBarbarossa pic.twitter.com/RsImIWlxL0 — TRONK (@TronkOficial) November 26, 2024

En la mañana del martes y en el envío A la Barbarossa de Telefe donde cumple el rol de panelista, Pazos se expidió sobre el cruce entre la pareja de Javier Milei y la periodista de espectáculos.

"Yo entiendo que ella fuera víctima, pero tampoco se hace lo que ella hizo, es decir que insinuar que la otra también es cornuda", comenzó diciendo Pazos. En ese sentido, la periodista criticó: "Ella usa las banderas del feminismo para decirle al resto lo que tiene que hacer y que después ella no hace".

Hay que decirle a Yanina que no se ataca ni a la cornuda, ni a la que supuestamente hizo que metiera los cuernos. Que trate de leer unos libros feministas, me parece que Yanina representa todo lo que está mal Hay que decirle a Yanina que no se ataca ni a la cornuda, ni a la que supuestamente hizo que metiera los cuernos. Que trate de leer unos libros feministas, me parece que Yanina representa todo lo que está mal

Ante la aclaración de Pía Shaw de que la "angelita" era muy querida entre el público, Pazos la comparó con la última Dictadura Militar: "Hay períodos históricos que fueron apoyados por la gente y fueron terribles".

Fiel a su estilo, la panelista que se encuentra reemplazando a Ángel de Brito en la conducción del ciclo de espectáculos para contestarle con todo a la periodista ensayó un fuertísimo descargo.

"Esta inútil impresentable me compara con la dictadura. A ver, vamos a ordenarnos, Nancy Pazos. En ningún momento bajé línea feminista y si ser feminista es ser lo que sos vos, estoy muy lejos de serlo", espetó Latorre.

Ninguneás a todo el mundo, maltratás locutoras, productoras, te creés (Jorge) Lanata y no servís para nada. Te tienen en ese programa solamente porque generás quilombo (...) ¿Vos me venís a hablar a mí de feminismo? No sos humana. Y antes de ser feminista, uno tiene que tener humanidad, importarle el otro Ninguneás a todo el mundo, maltratás locutoras, productoras, te creés (Jorge) Lanata y no servís para nada. Te tienen en ese programa solamente porque generás quilombo (...) ¿Vos me venís a hablar a mí de feminismo? No sos humana. Y antes de ser feminista, uno tiene que tener humanidad, importarle el otro

En ese sentido, la panelista se refirió a la salida de Pazos de radio Mega:"¿Sabés por qué trabajás? Porque no te aguanta más tu ex marido y te consigue pauta, te acaban de rajar de la Mega y estás diciendo que es por una reestructuración".

"Sos repulsiva, además de sucia, porque dejás la ropa con olor a chivo y las bombachas sucias en los camarines. Te odian las vestuaristas, sos mala leche y mala compañera. A mí no me des clases de moral", concluyó explosiva Latorre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nai_awadaok/status/1861812790123504077?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1861812790123504077%7Ctwgr%5Ef05e3127be935c9d812c4e6d7b36510e240b7ced%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fescandalo-yanina-latorre-vs-nancy-pazos-y-rumores-denuncia-n590676&partner=&hide_thread=false Sus oyentes se lo estan sugiriendo ella dice no haber visto nada ni va a hablar de yanina https://t.co/Wt0BcsUm9A — Nai awada (@nai_awadaok) November 27, 2024

En este marco, surgió la versión de que Pazos contemplaría la opción de enviarle una carta documento a Latorre seguida de acciones legales. Así lo indicaron el envío Gossip de Net TV.

Sin embargo, más tarde la panelista Nai Awada se contactó directamente con la periodista, quien le indicó que no había visto ni tampoco le interesaban las declaraciones de Latorre contra ella, pero que fueron sus oyentes quienes le sugirieron que la llevara a la Justicia.

--------

Más contenido en Urgente24:

Devaluación en Brasil: Los riesgos en la economía local (y ya se acuerdan del 'Efecto Caipirinha')

El Gordo Dan habló por el Gobierno y celebró que no salió Ficha Limpia

La foto de Javier Milei con poco 'timing' (y muchos preguntan qué le pasó a Caputo)