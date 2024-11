Preocupación en A la Barbarossa: Perdió a dos panelistas

image.png Pecoraro no detalló los motivos de su decisión.

Por su parte, Pecoraro decidió revelarle él mismo a sus seguidores su desvinculación del programa conducido por Georgina Barbarossa, aunque sin detallar sus motivos.

Tensión en Telefe: Cruce feroz entre Nancy Pazos y Noe Antonelli en A la Barbarossa

En la mañana del 30/10 las panelistas Nancy Pazos y Noelia Antonelli del envío A la Barbarossa de Telefe protagonizaron un cruce caliente al aire por sus opiniones respecto al paro de transporte de la jornada. Cabe destacar que ambas compañeras ya han tenido cortocircuitos en el pasado y su mantienen una tensa relación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1851684825276563870?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1851684825276563870%7Ctwgr%5Ee0c81c6a13522fe0815cef4bf07b7f89b34875dd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftension-telefe-cruce-feroz-nancy-pazos-y-noe-antonelli-la-barbarossa-n588691&partner=&hide_thread=false "NO HAY RESPETO ACÁ"



El fuerte cruce entre Noe Antonelli y Nancy Pazos en #ALaBarbarossa pic.twitter.com/z5tgBpJaOA — TRONK (@TronkOficial) October 30, 2024

La escena se suscitó cuando Rubén Sobrero estaba realizando un móvil con el magazine y Antonelli le indicó: "Si ustedes se están juntando para hacer más ruido y más presión, más que un reclamo, pasa a ser una extorsión". Ante esto, Pazos comenzó a interrumpirla con el objetivo de cuestionar sus dichos.

Ante las reiteradas oportunidades en las que la conductora de Radio 10 intentó intervenir, su compañera reaccionó irritada. "Estoy hablando yo, Nancy", espetó Antonelli, ante lo que Pazos retrucó: "Estás hablando hace un montón con él y yo t quiero contestar una cosa a vos".

"Vos hablaste antes, no quiero que me contestes vos", respondió Antonelli. "Dijiste una barbaridad", arremetió Pazos, y continuó: "Confundir derechos con extorsión es, claramente...". Entonces, su colega deslizó por lo bajo: "A ver con qué me vas a castigar hoy". Pero la periodista no se achicó: "Tiene que ver con falta de conocimiento. No es una opinión".

Embed - Tensión al aire: fuerte cruce entre Noe Antonelli y Nancy Pazos

Antonelli se sintió agredida por su compañera, y mientras Gerogina Barbarossa intentaba poner paños fríos a la situación, exclamó: "¡Nadie defiende en esta mesa cuando Nancy agrede!".

No hay respeto acá. Nancy no tiene respeto diciendo que a mí me falta conocimiento por mi opinión No hay respeto acá. Nancy no tiene respeto diciendo que a mí me falta conocimiento por mi opinión

Más tarde, el ciclo Intrusos salió en busca de los testimonios de las protagonistas de la polémica. En el caso de Antonelli, y dado que no es la primera vez que tiene un intercambio con Pazos, manifestó: "Un poco ya me acostumbré a sus malos tratos y desacreditaciones. Son cosas que hay que soportar".

"He discutido con miles de personas al aire, desde que laburo, y nunca jamás falté el respeto. Ella sí, falta el respeto cada vez que discute. Eso habla más de ella que de mí. Es un maltrato constante. Estoy cansada del doble discurso, hay mucho en la televisión. Me cuesta convivir con esa hipocresía. Por eso me defiendo", aseguró.

Por su parte, Pazos afirmó que se trató de de una mera "discusión de trasfondo ideológico" y que para ella "todo cuando se apaga la cámara". Sin embargo, cerró picante: "Se cómo pienso y quién soy, es qué vereda estoy parada. Quizás se lo toma más personal. ¿Quién la tiene que defender? Se tiene que defender ella".

