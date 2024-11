Regresa Gran Hermano: Se filtró la lista de los supuestos participantes

Para llamar la atención de los productores, el influencer realizó el casting en portugués, bromeando con su mala pronunciación del español cuando en otros videos habla a la perfección el idioma, una estrategia utilizada por Martín Ku, en la edición anterior, donde jugó con su cultura familiar.

Tobi Juárez es otro de los nombres que salió a la luz como posible participante de la nueva temporada de Gran Hermano. El joven suma un total de 77 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde se define como "creador de contenido" combinando videos sobre cocina, deporte y algunos viajes. Además, es modelo de reconocidas marcas de ropa.

Otra de las supuestas integrantes es Lola Tomaszeuski, tiktoker que combina bailes en tendencia y cuenta su vida privada a través de su redes sociales.

Si bien la influencer no contó esta noticia, en su último video escribió: "Ahora vas a ver mi cara por todos lados". Esto se tomó como una pista de su próximo proyecto. "En Gran Hermano" y "Te prometemos que te vamos a cuidar acá afuera, suerte en Gran Hermano y a darlo todo", fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.

Rota el panel de Gran Hermano: Entra Marina Calabró, sale Marisa Brel

Con el estreno de la nueva temporada de Gran Hermano a la vuelta de la esquina, en las últimas horas se confirmó cuál será el panel para la próxima edición y hay sorpresas. Sucede que Marisa Brel no será tenida en cuenta y, en su lugar, estará Marina Calabró. Ambas se expresaron luego de que trascendiera la información.

FIJOS:

- Laura Ubfal

- Ceferino

- Trezeguet

- Sol Pérez



ROTATIVOS:

- Pilar Smith

- Eliana Guercio

- Costa

- Marina Calabró



Los ex participantes de las últimas ediciones solo formarán parte de 'La… pic.twitter.com/gjt9Iw8x4c — TRONK (@TronkOficial) November 6, 2024

En primera instancia, la nueva incorporación del reality show de Telefe afirmó en su ciclo Calabró 107.9 de El Observador:

No me quiero ir sin antes contarles que voy a ser parte de la edición 2024- 2025 de Gran Hermano, como parte de los analistas. Es un desafío profesional. Nunca hice Gran Hermano, ni en las ediciones de Telefe, ni cuando pasaron por América No me quiero ir sin antes contarles que voy a ser parte de la edición 2024- 2025 de Gran Hermano, como parte de los analistas. Es un desafío profesional. Nunca hice Gran Hermano, ni en las ediciones de Telefe, ni cuando pasaron por América

"Nunca estuve ni de invitada en los debates. Debut total. Creo que ya no me faltaba casi nada de debut televisivo, pero con Gran Hermano si. Y estoy segura además que nunca laburé en Telefe antes. Si he ido a programas mil veces, pero nunca trabajé para Telefe, así que les agradezco la convocatoria", expresó entusiasmada Calabró.

"Estoy contenta porque es un desafío. Es algo nuevo, y yo voy a divertirme, les aviso. No voy a pelearme con los fandoms, no voy a ganarme enemigos (...) Es un fin de año de muchos cambios, vamos a ver qué pasa con más señales de noticia, cómo se ordenan", concluyó la periodista.

En lo que respecta a la salida de Brel, Santiago del Moro afirmó que fue meramente por decisiones de producción. Sin embargo, Yanina Latorre deslizó otra versión que le confió una presunta fuente cercana:

Hubo un grupito de ex Gran Hermano que cuando salían de la casa, Marisa los llevaba a su casa y vivían un par de días con ella. Marisa les quería enchufar las bebidas que ella vende Hubo un grupito de ex Gran Hermano que cuando salían de la casa, Marisa los llevaba a su casa y vivían un par de días con ella. Marisa les quería enchufar las bebidas que ella vende

"Además, ella se ponía muy pesada con los camarógrafos y técnicos tratando de venderles esas bebidas que ella vende. Esto no le gustó a la producción. Se ponía pesada", aseguró la panelista de LAM.

